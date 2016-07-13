محمود قابيل من "الكونجرس": الإخوان مستعدون لعمل أى شىء للوصول إلى أهدافهم

أثنى الفنان محمود قابيل، سفير النوايا الحسنة، على كلمة عضو الكونجرس الأمريكى عن ولاية تكساس، التى أوضح فيها أن المصطلح الذى يجب استخدامه عند وصف جماعات التطرف والإرهاب هو "الإسلاميين الراديكاليين" وليس "الإسلام الراديكالي".

وانتقد قابيل خلال كلمته التى ألقاها خلال فعاليات مؤتمر "إدراج جماعة الإخوان المسلمين كتنظيم إرهابي" مساء اليوم الأربعاء، التعميم الذى يستخدمه الإعلام حول تطرف بعض الجماعات ونسبها للإسلام، مضيفًا: الجيش الأمريكى به الكثير من المسلمين والذين يشاركون بلدهم فى الحرب على الإرهاب، والكثير من المسلمين يشاركون فى هذه الحرب فى جيوش بلادهم فى الشرق الأوسط للقضاء على الإرهاب".

ونوه سفير النوايا الحسنة إلى كم الأكاذيب والأشكال التى من الممكن أن يتخذها أى عضو من جماعة الإخوان المسلمين للوصول إلى أهدافهم، وأنهم على استعداد لفعل أى شىء للوصول لأهدافهم.

وما زال مؤتمر "إدراج جماعة الاخوان المسلمين كتنظيم إرهابي" يجرى فعالياته داخل مجلس الشيوخ الأمريكى بالعاصمة الأمريكية واشنطن ويشارك فيه عدد من أعضاء مجلس الشيوخ وشخصيات سياسية وأكاديمية عامة، والمؤتمر برعاية مركز لندن للدراسات السياسية والإستراتيجية وبرنامج النبض الأمريكى الذى يبث على شاشة القاهرة والناس.

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