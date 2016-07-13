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أخبار العراق.. هولاند: سنرسل مزيدا من المستشارين الفرنسيين إلى بغداد

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أخبار العراق.. هولاند: سنرسل مزيدا من المستشارين الفرنسيين إلى بغداد أخبار العراق.. هولاند: سنرسل مزيدا من المستشارين الفرنسيين إلى بغداد
أعلن الرئيس الفرنسى فرانسوا هولاند، أن بلاده سترسل مزيدا من المستشارين إلى العراق، وتعيد نشر حاملة طائرتها "شارل دو جول" للتصدى لتنظيم داعش الإرهابى .

و قال هولاند - فى كلمته اليوم الأربعاء، بمقر وزارة الدفاع - ستكثف مجددا مشاركة جيش البر لدعم العراقيين فى مسعى استعادة مدينة الموصل فى شمال العراق.

وأضاف أن المجموعة البحرية المرافقة "لشارل دو جول" سيعاد نشرها فى إطار عملية "شامال" فى الخريف المقبل، وتابع "علينا ضرب وتدمير من اعتدوا علينا هنا فى يناير ونوفمبر 2015"، فى إشارة إلى هجمات باريس التى تبناها تنظيم داعش.

ويذكر أن فرنسا تشارك منذ سبتمبر 2014 فى الائتلاف الدولى ضد تنظيم "داعش" فى العراق، وبدأت بشن ضربات فى سوريا فى 2015.

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