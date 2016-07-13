سونام كابور تلهمك إطلالاتك في السهرات

كثيرات من نجمات بوليوود استطعن أن يحققن شهرة واسعة من خلال إطلالاتهن الرائعة، وأن يحتللن مراتب عليا على قوائم النساء الأكثر أناقة في العالم، ومن ضمنهن السمراء الجميلة "سونام كابور" Sonam Kapoor التي أطلت علينا هذا العام وخلال الأعوام الماضية بإطلالات مُبهرة على السجادة الحمراء.

فساتين محتشمة وإطلالات راقية استوحيها من النجمة "كيرا نايتلي"

جمعنا اليوم أبرز هذه الإطلالات بفساتين السهرة التي اختارتها من دور أزياء عالمية مثل: دار "ايلي صعب" Elie Saab، "جان بول غوتييه" Jean Paul Gaultier، "رالف آند روسو" Ralph & Russo، "دولتشي آند غابانا" Dolce&Gabbana وغيرهم، و قد تنوعت هذه الخيارات بين فساتين السهرة الناعمة، وبين الفساتين ذات التصاميم الفاخرة التي تشبه فساتين الأميرات.

وفي بعض الأحيان، فضلت "سونام كابور" Sonam Kapoor الإطلالات الشبابية العصرية فرأيناها في تصاميم البدلات المستوحاة من البدلات الرجالية أو في التنسيقات المميزة. وطبعاً، لا تستغني نجمة بوليوود عن إطلالتها التقليدية بالساري الهندي حتى في أهم وأكبر المناسبات.

وفي حال كنت من المعجبات بأسلوبها المميز والرائع في الموضة، بإمكانك أن تستوحي منها ومن فساتين السهرة الخاصة بها أجمل الإطلالات وأكثرها أناقة.