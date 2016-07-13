دار "سيلين" تقدم حقيبة "تري فولد" الجديدة!

تعتبر اليوم حقائب اليد التي تقدمها دار "سيلين" Celine من الأكثر رواجاً والأكثر تفضيلاً بين النساء حول العالم، ولاسيما التصاميم الكبيرة التي تتعس لمختلف احتياجات اليوم.

وهذا الموسم قدمت الدار تصميم جديد ومبتكر وهو حقيبة "تري فولد" Tri Fold الجلدية، التي تتميز بروح منفتحة، وعملية مطلقة بالاضافة الأناقة طبعاً، وتتكون من ثلاث طبقات واسعة وأربطة طويلة، ومصنوعة من الجلد الطبيعي العالي الجودة.

متوفرة بألوان مختلفة دافئة وحيادية مثل الأحمر الدامن، الأسود، البيج، البني، الأصفر، والبرتقالي.