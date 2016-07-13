BAUME & MERCIER تستضيف سلسلةً من الفعاليات النابضة بالحياة في دبي

استضافت "بوم أند مورسيور" Baume & Mercier سلسلةً من الفعاليات الممتعة الزاخرة بلحظات مميزة في دبي لإطلاق مجموعة Capeland Shelby Cobra 1963 في المدينة. في وقت سابق من هذا العام، طبعت Baume & Mercier إرثها العريق بحفل إطلاق عالمي نظمته في شهر أبريل حيث استضافت الدار الملتقى الأول في أوروبا للسيارات التي صمّمها المبدع كارول شيلبي دون سواه في مضمار السباق لو كاستيلي في فرنسا بالشراكة مع شركة كارول شيلبي الدولية ومحترف بورغول رايسينغ ومقره جنيف. تمحورت فكرة الفعالية حول لمّ شمل جامعي سيارات كوبرا معاً لقضاء يومٍ يتسابقون فيه على الحلبة الأسطورية بحماس بالغ ولاختبار الإثارة والتشويق تماماً كما يفعل رواد السرعة على غرار ألان غرانت. وتميّزت الفعالية الناجحة بفيض من اللحظات الحماسية المليئة بالمشاعر التي لا تُنتسى والشغف والفرح المتبادل بما يتواءم مع شعار Baume & Mercier.

واستناداً إلى الفرضية القائلة بأنّ عالمَيْ سباقات السيارات وصناعة الساعات الراقية يتشاركان القيم نفسها، تشيد دار صناعة الساعات ومقرها جنيف، بأسطورة سيارة كوبرا الشهيرة وسائقيها المحترفين من خلال ساعات الكرونوغراف المبتكرة هذه. وقد صُمّمت مجموعة Capeland Shelby Cobra 1963 للأشخاص الذين يعرفون قيمة تحمّل الخطر والمتعة المرافقة له، الأمر الذي يشكّل مصدر إلهام حقيقي لصانعي الساعات ويدفعهم دوماً إلى تقديم أفضل ما لديهم.

وعليه، تقدّم الدار ساعات أوتوماتيكية مع أقراص تتميز بتصاميم تحاكي الرموز الرياضية وبرقم السباق الخاص بهؤلاء الأبطال الأربعة في عالم سباق السيارات عند مؤشر الساعة 9. صُنعت العلب من الستيل اللماع المصقول أو الستيل– الكربون غير المتبلور الشبيه بالألماس، وأُرفقت بأحزمة مصنوعة من المطاط المفلكن أو جلد التمساح.