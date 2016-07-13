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«حظر الأسلحة الكيميائية» تطلب من سوريا تفسيرا بشأن عناصر كيميائية سامة

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«حظر الأسلحة الكيميائية» تطلب من سوريا تفسيرا بشأن عناصر كيميائية سامة «حظر الأسلحة الكيميائية» تطلب من سوريا تفسيرا بشأن عناصر كيميائية سامة

مدير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أحمد اوزومجو

طالبت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية سوريا بتقديم توضيحات حول احتفاظها باربعة عناصر كيميائية للاستخدام العسكري لم تعلن عنها، بعد أن اتهم مسؤول أميركي دمشق بمواصلة الاحتفاظ بمخزون من المواد الكيميائية السامة.

وبحسب “فرانس برس”، قال رئيس المنظمة “أحمد اوزومجو” إنه رغم إعلانات سوريا السابقة، إلا أن فرق المنظمة عثرت على مؤشرات على وجود 5 عناصر كيميائية اضافية.

وأضاف في تقرير نشر الأسبوع الماضي وحصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه الأربعاء، “إنه بعد التشاور مع أمانة المنظمة في لاهاي، فقد أعلنت سوريا عن قيامها بابحاث وتطوير عنصر كيميائي اضافي آخر”.

الا أنه قال “في الوقت الحالي لم تقدم سوريا إلى الآن تفسيرًا حول وجود مؤشرات على وجود 4 عناصر كيميائية حربية”.

وأضاف أن “المعلومات الجديدة” التي قدمتها دمشق لم تحل القضايا العالقة بشان برنامجها للاسلحة الكيميائية.

وفي سبتمبر 2013 وافقت سوريا على تسليم مخزوناتها من الأسلحة الكيميائية إلى المنظمة لتدميرها.

 

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