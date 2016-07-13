أخبار عاجلة

بالصور- للرجل.. قصَات الشعر لعام 2017 -
بالفيديو- رد فعل مذيعة قرأت خبر مقتل زوجها على الهواء بالصدفة -
مقتل شاب خلال مشاجرة بسبب "كلب" في دمياط -
8 الصبح - لقاء مع الصحفي د/محمد الباز للتعليق والتحليل لأحداث تفجير كنائس مصر بالأمس -
محافظ المنيا يعزي الأنبا مكاريوس في شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
بعد تفجيري طنطا والإسكندرية.. "التسويق السياحي بالصعيد": لن نتحمل 7 سنين "عجاف" أخرى -
تأجيل محاكمة 43 إخوانيًا لتحريضهم على العنف بمنيا القمح لـ 3 يوليو -
محافظ الشرقية يُعلن الحداد العام وتنكيس الأعلام 3 أيام -
سطو مسلح على سوبر ماركت شهير بدمياط الجديدة -
تلاميذ الإسكندرية يجسدون وحدة "الهلال والصليب" في طابور الصباح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

كٌل بصل يوميا.. يحتوى على فيتامين سى ومضادات الالتهاب

Google+ Print
كٌل بصل يوميا.. يحتوى على فيتامين سى ومضادات الالتهاب كٌل بصل يوميا.. يحتوى على فيتامين سى ومضادات الالتهاب
قال موقع "بولد سكاى" الهندى إنه يتوجب علينا أكل البصل يوميا لفوائده التى لا تحصى ويأتى على رأسها احتوائه على مضادات الالتهاب وفيتامين سى.

ولا تقتصر فوائد البصل على ذلك إذ أن ما اكتشفته الأجيال السابقة عن فوائده تؤكدها اليوم الأبحاث العلمية التى تغدق علينا كل يوم ، ومن ذلك ما له من قدرة وكفاءة على رفع مستويات المناعة .

البصل يمكنه أيضا مكافحة جميع أنواع العدوى إذ يعد على نحو ملفت للنظر مضادا حيويا طبيعيا كما أنه يحافظ على حيوية الجلد فيبقيه نضرا ورطبا، ولذا فإن أكل البصل يوميا يحمى دون شك من الأمراض كثيرة الانتشار وعلى رأسها الأنفلونزا .

يحتوى البصل على مضادات الأكسدة التى تحارب جميع أنواع الأمراض وتبقى الجسم فى معدلات حيوية أكبر ، كما يعمل البصل على تنظيم مستويات السكر فى الدم ، كما يحتوى على مركبات "الفلافونويد" ولها فوائد عظيمة .

البصل له فوائد كثيرة للقلب منها أن مضادات الأكسدة الموجودة فى داخله تساعد على صحة أفضل للشرايين بضمان عدم ترسب على جدرانها كما أن البصل يعمل على تقليل نسبة الكوليسترول فى الدم، ويحمى من أنواع مختلفة من السرطان على رأسها سرطان الفم والكلى والبروستاتا .

يساعد على النوم بشكل أفضل، كما يساعد على محاربة القلق والاكتئاب، لأن البصل يحتوى على مركب يسمى كيرسيتين بمثابة المسكنات الطبيعية.


>- 8 أطعمة تساعد على خفض نسبة السكر فى الدم.. أبرزها الخرشوف والبصل

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
اشربه قبل ان تنام و تخلص من 10 كيلو في 30 يوم دون رجيم و دون حرمان يحرق الدهون و يذيب الشحوم و ينقص مقاساتك

اشربه قبل ان تنام و تخلص من 10 كيلو في 30 يوم دون رجيم و دون حرمان يحرق الدهون و يذيب الشحوم و ينقص مقاساتك

الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم

الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم