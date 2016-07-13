كٌل بصل يوميا.. يحتوى على فيتامين سى ومضادات الالتهاب

قال موقع "بولد سكاى" الهندى إنه يتوجب علينا أكل البصل يوميا لفوائده التى لا تحصى ويأتى على رأسها احتوائه على مضادات الالتهاب وفيتامين سى.

ولا تقتصر فوائد البصل على ذلك إذ أن ما اكتشفته الأجيال السابقة عن فوائده تؤكدها اليوم الأبحاث العلمية التى تغدق علينا كل يوم ، ومن ذلك ما له من قدرة وكفاءة على رفع مستويات المناعة .

البصل يمكنه أيضا مكافحة جميع أنواع العدوى إذ يعد على نحو ملفت للنظر مضادا حيويا طبيعيا كما أنه يحافظ على حيوية الجلد فيبقيه نضرا ورطبا، ولذا فإن أكل البصل يوميا يحمى دون شك من الأمراض كثيرة الانتشار وعلى رأسها الأنفلونزا .

يحتوى البصل على مضادات الأكسدة التى تحارب جميع أنواع الأمراض وتبقى الجسم فى معدلات حيوية أكبر ، كما يعمل البصل على تنظيم مستويات السكر فى الدم ، كما يحتوى على مركبات "الفلافونويد" ولها فوائد عظيمة .

البصل له فوائد كثيرة للقلب منها أن مضادات الأكسدة الموجودة فى داخله تساعد على صحة أفضل للشرايين بضمان عدم ترسب الدهون على جدرانها كما أن البصل يعمل على تقليل نسبة الكوليسترول فى الدم، ويحمى من أنواع مختلفة من السرطان على رأسها سرطان الفم والكلى والبروستاتا .

يساعد على النوم بشكل أفضل، كما يساعد على محاربة القلق والاكتئاب، لأن البصل يحتوى على مركب يسمى كيرسيتين بمثابة المسكنات الطبيعية.

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