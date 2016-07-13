بالصور .. محافظ سوهاج يتفقد مستشفى البلينا‎

مراسل «ONA»:

​تفقد الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، فى جولة ميدانية مفاجئة اليوم الأربعاء، مستشفى البلينا المركزى، وتابع سير العمل فى الأقسام والعيادات المختلفة بالمستشفى، وذلك لمتابعة مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، والاطمئنان على سير العمل وانتظام الأطباء وأطقم التمريض.

وكلف المحافظ، خلال بيان صادر عنه اليوم، إدارتى التفتيش والمتابعة الميدانية بالديوان، بمتابعة دفاتر الحضور والانصراف ومراجعة دفاتر تسجيل المرضى وتذاكر العلاج بالعيادات المختلفة، والتأكد من عدم تقاضى أى مبالغ مالية من المرضى نظير الخدمة المقدمة لهم بالمستشفى، وشدد على ضرورة صرف العلاج للمواطنين من داخل المستشفى، وعدم إلزام المواطنين بشراء أدوية من الخارج.

كما كلف عبد المنعم، التفتيش الصيدلى، بمراجعة الصيدلية الخاصة، وأثناء تواجده بالمستشفى استمع السيد المحافظ لمطالب وشكاوى عدد من المواطنين المترددين على المستشفى، وكلف وكيل وزارة الصحة ومدير المستشفى بسرعة حل هذه المشكلات، وتوفير كل سبل الراحة والرعاية.

وفى اجتماعه بالأطباء العاملين بالمستشفى أكد عبد المنعم، أن الدولة تعمل بكل جهد على تحسين مستوى الخدمات الصحية، وتطوير المستشفيات، واستكمل جولته الميدانية بتفقد عدد من شوارع مدينة البلينا، وأشاد بمستوى النظافة والتجميل بالمدينة، كما تفقد أيضًا الموقع المقترح لإنشاء مرفق بالمستشفى، وحصر الأدوية المتوفرة والناقصة بها، للمواطنين لتقديم خدمة طبية وعلاجية جيدة للمرضى، للإسعاف بقرية برديس، وذلك لخدمة اهالى البلينا.​