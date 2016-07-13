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“الكويت” القوى العاملة..المصريون و الهنود فى المرتبة الأولى

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“الكويت” القوى العاملة..المصريون و الهنود فى المرتبة الأولى “الكويت” القوى العاملة..المصريون و الهنود فى المرتبة الأولى

ظهرت بيانات الإدارة المركزية الكويتية للإحصاء، الأربعاء، أن إجمالي قوة العمل في البلاد بلغت 1.853 مليون شخص منهم 344.6 ألف كويتي، و1.5 مليون غير كويتي، باستثناء القطاع العائلي الذي يشمل الخدم ومن في حكمهم.

وقالت الإدارة، في تقريرها بشأن إحصاءات العمل، إنه في 31 ديسمبر الماضي بلغت نسبة عمالة الكويتيين الذكور بالقطاعين الحكومي والخاص نحو 10.3 في المئة من إجمالي الذكور العاملين، وبلغت نسبة الإناث الكويتيات 54.8 في المئة من إجمالي الإناث العاملات.

وأوضح التقرير أن إجمالي العاملين بالقطاع الحكومي بلغ 373 ألف عامل، إذ حققت العمالة الكويتية النسبة الأكبر بحوالي 73.6 في المئة مقابل 26.4 في المئة للعمالة غير الكويتية، فيما بلغ إجمالي العاملين بالقطاع الخاص نحو 1.480 مليون عامل.

وذكر التقرير، الذي نشرت منه وكالة الأنباء الكويتية الرسمية مقتطفات منه، أن نسبة العمالة غير الكويتية من الذكور بلغت 89.7 في المئة، ونسبة الإناث 45.2 في المئة من إجمالي قوة العمل.

وفيما يتعلق بقوة العمل حسب أعلى 10 جنسيات أفاد التقرير بأن العمالة الهندية جاءت في المرتبة الأولى بنسبة 25.8 في المئة من إجمالي العمالة، بينما حلت في المرتبة الثانية بنسبة 23.3 في المئة.

وجاءت العمالة الوطنية في المرتبة الثالثة بنسبة 18.6 في المئة، فيما تضمنت قائمة العمل في بقية المراكز دول بنغلاديش وباكستان والفلبين وسوريا ونيبال وإيران وسريلانكا.

وأضاف التقرير أن نسبة العمالة في القطاع الحكومي لحملة الشهادة الجامعية بلغ 39.2 في المئة، فيما بلغت نسبة العاملين من حملة الشهادة لثانوية وما يعادلها نسبة 17.6 في المئة، ثم 15.5 في المئة لحملة شهادة ما فوق الثانوية ودون الجامعية.

وأشار إلى أن أعلى نسبة للعاملين في القطاع الخاص كانت من حملة الشهادة المتوسطة بنسبة 47 في المئة، فيما جاء حاملو الشهادة الثانوية وما يعادلها في المرتبة الثانية بنسبة 19.5 في المئة.

 

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