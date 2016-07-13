بالصور..استعدادات أسوان لإنطلاق أسبوع النظافة تحت شعار “حلوة يا بلدي بينا كلنا”‎

أكد اللواء مجدي حجازي محافظ أسوان، على أن العديد من شركات المقاولات بأسوان بدأت فى تقديم كميات كبيرة من الخامات والأدوات اللازمة لإنجاح مبادرة “أسبوع النظافة”، والذى يقام تحت عنوان “حلوة يا بلدى بينا كلنا”، برعاية الأستاذ ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، وتحت رعاية السيد الأستاذ الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية والمقرر لها يوم السبت القادم.​

مشيراً بأنه من بين هذه الجهات المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف “المحمودية سابقاً “، والتي قامت بتقديم 100 عبوة دهانات بلاستيك، بالإضافة إلي 33 كيلو أكياس بلاستيكية لجمع القمامة، كما قامت شركة علام للمقاولات، بتقديم 50 عبوة دهانات، في حين قام المكتب الفني للمقاولات بتقديم 103عبوة من الدهانات ونصف طن من الأكياس البلاستيكية، وفى نفس الوقت قامت شركة الصفا بتقديم 75 عبوة دهان بلاستيك أيضًا، فى حين ستقوم باقى الجهات المشاركة بتقديم دعمها للمبادرة اليوم وغداً.

وأشاد حجازى، بهذه الروح الوطنية والمشاركة الإيجابية من هذه الشركات علي ما قدموه من دعم لهذه المبادرة وإستجابتهم للتفاعل معها، بما يعود بالنفع على أبناء أسوان، مطالبًا بالمزيد من الدعم من باقى الجهات الآخرى قبل إنطلاق أسبوع “حلوة يا بلدى بينا كلنا”، لضمان التجهيز الجيد والفعال لتحقيق المردود الإيجابى منها على الوجه الأكمل.

وأوضح المحافظ، بأنه سيتم إبراز دور كافة الجهات المعاونة من القطاع العام أو الخاص أو الجمعيات الأهلية ورجال الأعمال سواء كانت الجهات المشاركة فى المبادرة، أو المتطوعين من الشباب، وذلك من أجل تشجيع وتحفيز جميع المؤسسات والشركات والبنوك والجمعيات الأهلية للإستجابة والمشاركة الإيجابية في هذه المبادرة، والتى تعتبر نقطة البداية لإعادة الوجه الحضاري والجمالي لهذه المحافظة السياحية العريقة، لافتًا إلى أنه سيتم تنظيم حفل تكريم لجميع المشاركين فى المبادرة بعد إنتهاء أسبوع النظافة وتحقيق ثمارها الإيجابية المرجوة، لتكون نموذجًا مثاليًا يحتذي به لتطبيقه في باقي المناطق والأحياء السكنية بمختلف المراكز والمدن خلال الفترة القادمة​.​