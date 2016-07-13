أخبار عاجلة

بالصور- للرجل.. قصَات الشعر لعام 2017 -
بالفيديو- رد فعل مذيعة قرأت خبر مقتل زوجها على الهواء بالصدفة -
مقتل شاب خلال مشاجرة بسبب "كلب" في دمياط -
8 الصبح - لقاء مع الصحفي د/محمد الباز للتعليق والتحليل لأحداث تفجير كنائس مصر بالأمس -
محافظ المنيا يعزي الأنبا مكاريوس في شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
بعد تفجيري طنطا والإسكندرية.. "التسويق السياحي بالصعيد": لن نتحمل 7 سنين "عجاف" أخرى -
تأجيل محاكمة 43 إخوانيًا لتحريضهم على العنف بمنيا القمح لـ 3 يوليو -
محافظ الشرقية يُعلن الحداد العام وتنكيس الأعلام 3 أيام -
سطو مسلح على سوبر ماركت شهير بدمياط الجديدة -
تلاميذ الإسكندرية يجسدون وحدة "الهلال والصليب" في طابور الصباح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الغنوشى: التوقيع على "اتفاق قرطاج" دعوة لحكومة الصيد للاستقالة

Google+ Print
الغنوشى: التوقيع على "اتفاق قرطاج" دعوة لحكومة الصيد للاستقالة الغنوشى: التوقيع على "اتفاق قرطاج" دعوة لحكومة الصيد للاستقالة
قال رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشى إن التوقيع، اليوم الأربعاء، على "اتفاق قرطاج" حول أولويات حكومة الوحدة الوطنية يمثل دعوة للحكومة الحالية برئاسة الحبيب الصيد للاستقالة.

وأوضح الغنوشى - فى تصريحات لصحيفة الصباح التونسية - أن التوقيع على "اتفاق قرطاج" لحظة تاريخية شاركت فيها شخصيات وطنية وسياسية، مشيرًا إلى أن الخطوة القادمة تتمثل فى ضرورة تفاعل حكومة الصيد مع الوثيقة، لتفسح المجال أمام فريق حكومى آخر.

وقال الغنوشى : " القادمة يجب أن تكون حكومة موسعة وذات تمثيل أكبر بعد أن خضنا تجربة حكومة الترويكا وتجربة حكومة الائتلاف الرباعى".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بدء اجتماع الحكومة بالوقوف دقيقة حداد على شهداء الكنيستين

بدء اجتماع الحكومة بالوقوف دقيقة حداد على شهداء الكنيستين

صدمة.. الحكومة ترفع شعار “ادفع لخدمة العملاء”.. اعرف تسعيرة وزارة الكهرباء

صدمة.. الحكومة ترفع شعار “ادفع لخدمة العملاء”.. اعرف تسعيرة وزارة الكهرباء

هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود

هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور