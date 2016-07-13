الغنوشى: التوقيع على "اتفاق قرطاج" دعوة لحكومة الصيد للاستقالة

قال رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشى إن التوقيع، اليوم الأربعاء، على "اتفاق قرطاج" حول أولويات حكومة الوحدة الوطنية يمثل دعوة للحكومة الحالية برئاسة الحبيب الصيد للاستقالة.

وأوضح الغنوشى - فى تصريحات لصحيفة الصباح التونسية - أن التوقيع على "اتفاق قرطاج" لحظة تاريخية شاركت فيها شخصيات وطنية وسياسية، مشيرًا إلى أن الخطوة القادمة تتمثل فى ضرورة تفاعل حكومة الصيد مع الوثيقة، لتفسح المجال أمام فريق حكومى آخر.

وقال الغنوشى : "الحكومة القادمة يجب أن تكون حكومة موسعة وذات تمثيل أكبر بعد أن خضنا تجربة حكومة الترويكا وتجربة حكومة الائتلاف الرباعى".