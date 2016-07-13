مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد تستعد لاستقبال العام الدراسي الجديد‎

عقد الدكتور غازي البنواني وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، إجتماعًا مع مديرى الإدارات التعليمية ومديري العموم بديوان عام المديرية، و وكلاء الإدارات التعليمية، ومديرو الإدارات والمراحل والتناسيق بالمديرية، وبحضور نائبي الشعب جمال آدم وداوود سليمان، بالمركز الاستكشافي للعلوم بالخارجة، لعرض ومناقشة عدة موضوعات تهم العملية التعليمية بالمحافظة.

وطلب البنواني، في بداية الاجتماع من مديري الإدارات التعليمية بسرعة تحديد الأماكن التي تصلح لبناء مدرسة تصلح للتعليم المجتمعي، والتي تسمي مدارس ذات الفصل الواحد، وهي مدارس تضم فصل واحد بمساحة 48 مترًا مربعًا، وبمساحة إجمالية 80 مترًا مربعًا، وتضم طلاب من الصف الأول الي الصف السادس الابتدائي داخل فصل واحد، بتمويل من مؤسسة مصر الخير، التي تتولي بنائها وتعيين مدرسين بها من ذات القرية، التي موجودة بها المدرسة وتعيين المتابعات لها علي نفقة المؤسسة.

كما طالب البنواني، خلال الاجتماع بضرورة تواصل كل مديري الإدارات مع رؤساء المراكز وفورًا، للمشاركة في حملة حلوة يابلدي، والتي يبدأ تنفيذها يوم 16 يوليو الجاري بجميع مراكز المحافظة الخمسة، والتي تنفذها مؤسسة أخبار اليوم، مع ضرورة التخلص الآمن من القمامة بمعرفة الوحدات المحلية.

وتحدث ناصف أنيسي مدير عام التعليم العام بالمديرية، قائلًا أن المحافظة تواجه مشكلة كبري في إعادة توزيع هيئات التدريس المختلفة علي مراكز المحافظة، حيث أننا نواجه مشكلة حصر العجز الذي يظهر علي الورق وليس موجود علي أرض الواقع، لوجود فارق بسيط بين ما يكلف به المدرس وبين النصاب القانوني لعمله، ويتمثل في حصة أو حصتين يجب أن يؤديها، كما ورد في الكتاب الدوري رقم 17 في أي مدرسة أخري حتي يكتمل النصاب، وهذا مستحيل بالنسبة لمحافظة الوادي الجديد، وأن هذا الكتاب يجب استثناء المحافظة منه لطبيعة المحافظة الخاصة، والتي تتمثل في مسافات بينية بين القري وبعضها البعض، وبين المراكز وبعضها البعض التي تصل الي 700 كم بين مركز وآخر.

وأضاف أنيسى، أن الزيادة في عدد المدرسين ورقية وليست علي ارض الواقع، وأننا لدينا عجز في المدرسين في عدد من المواد بالإضافة إلي كمية الحالات من الأجازات التي نواجهها من المدرسات لرعاية الطفل أو الأجازات المرضية، بالإضافة إلي التوسعات الجديدة في المدارس، مثل مدارس سهل بركة بالفرافرة، ومدارس الشب بمركز باريس،والتى تحتاج لأعداد كبيرة من هيئة التدريس نحن لا نملكها.

وأضاف قدري بركة موجة أول اللغة العربية بادارة الخارجة التعليمية، أن استكمال الأنصبة يمكن أن يتم داخل المدن فقط، ولكن صعب تطبيقه داخل المركز الواحد لبعد المسافات.

واستعرض ميسرة حريف مدير التخطيط بالمديرية، أن هناك توسع في الإنشاءات بالنسبة للمباني التعليمية، وهذا لا يقابلة توسع في هيئات التدريس، وضرورة عودة شباب المدرسين إلي محافظاتهم أسوة بالمدرسات من مسابقة الـ 30 الف معلم، لمحاولة سد الفجوة في عجز المدرسن.

وأضاف ميسرة، أن المحافظة ستسلم 24 مدرسة، حتي نهاية 2017، وأن كل هذه المدارس ليس لها أطقم تدريس، وسنواجه مشكلة في هيئات التدريس بالنسبة للوضع الراهن.

وأشار ميسرة، أننا مستمرون في عملية الصيانة، لتكون المدارس جاهزة قبل بدء الدراسة، فيتم حاليًا صيانة 65 مدرسة صيانًة بسيطة، و21 مدرسة صيانة شاملة، بإجمالي 53 مليون جنيه.

وتحدث النائب جمال آدم نائب البرلمان بالوادي الجديد قائلًا، أنه يجب تفعيل اللامركزية في اتخاذ القرارات الهامة، والتي تخدم العملية التعليمية، وأنني سأسعي بقوة إلي تطبيق المادة 236 من الدستور، التي تقضي بضرورة تنمية المناطق الحدودية تنمية شاملة.

وأشار الدكتور مسعد عوض، مدير عام الخدمات التربوية بالمديرية، إلي أن المديرية تُفعل هذا الصيف العديد من الأنشطة بجميع الإدارات التعليمية للموهوبين في هذه الأنشطة، مثل أنشطة الصحافة والمسرح والتربية الفنية والتربية الموسيقية.

وأضاف مسعد، أنه تم إرسال إشارات لكل المدارس للتأكيد علي كيفية إدارة الطابور بشكله الجديد هذا العام، مع توحيد كل التمارين بالطابور بكل المدارس ومرورًا باللإذاعة المدرسية، والنشيد الوطني وتحية العلم.

وأوضح حسن محمد ابراهيم موجة عام اللغة العربية بالمديرية، أن المديرية تعتبر رائدة في مجال القرائية، وأننا ألفنا 4 كتب عن القرائية من أبناء الوادي الجديد، حيث تم تسليمها لمكتب الوزير وللأكاديمية المهنية، وأن برنامج القرائية مطبق بكل الصفوف، بدءًا من الأول الابتدائي حتي الثاني الثانوي، وأنه يتم عمل اختبارات قبلية وبعدية لكل الطلاب، والتي تلقي اقبال كبير من الطلاب بنتائج مبهرة​.