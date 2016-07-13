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«تيريزا ماي» : نواجه تحديا كبيرا بسبب خروجنا من الاتحاد الأوروبي

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«تيريزا ماي» : نواجه تحديا كبيرا بسبب خروجنا من الاتحاد الأوروبي «تيريزا ماي» : نواجه تحديا كبيرا بسبب خروجنا من الاتحاد الأوروبي

رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة تيريزا ماي مع الملكة إليزابيث (أ ب)

وقالت تيريزا ماي في أول كلمة لها بعد تكليفها بتشكل الجديدة إنها “ستعمل على تحقيق مصالح كل أطياف الشعب البريطاني، لا سيما أن بريطانيا تواجه تحدياً كبيراً بعد التصويت على الخروج من الاتحاد الأوروبي”.

وقالت رئيسة الوزراء البريطانية “نؤمن بوحدة مكونات بريطانيا وكل أفراد المجتمع وأعتزم قيادة بلدًا واحدًا”.

وبحسب رويترز فقد أصبحت تيريزا ماي رئيسة لوزراء بريطانيا اليوم الأربعاء، بعد أن عينتها الملكة إليزابيث الثانية في المنصب إثر قبولها استقالة سلفها ديفيد كاميرون.

وظهرت ماي في صورة رسمية وهي تنحني للملكة خلال استقبالها بقصر بكنغهام.

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