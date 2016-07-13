خبر في الجول – كواليس رمضان في السفارة البريطانية.. ' انتقام دبلوماسي وطلب السفير '

عاشت السفارة البريطانية في أجواء استقبال رمضان صبحي نجم الأهلي يوم الأربعاء لتسليمه جواز السفر الخاص به بعد استخراج تأشيرة الدخول للأراضي الإنجليزية.

وكان في استقبال رمضان مسؤولي السفارة وعلى رأسهم السفير البريطاني في مصر جون كاسن والأمير عثمان المستشار الإعلامي للسفارة.

ويكشف الأمير عثمان لـFilGoal.com كواليس حصول رمضان صبحي على التأشيرة، وقال: "كنا حريصين على استخراج تأشيرة الخروج قبل عطلة الأسبوع لكي يتمكن من اللحاق بالكشف الطبي".

وأضاف "لمسنا في رمضان حرصه على السفر في أسرع وقت، فتقدم بها يوم الأحد بعد نهاية إجازة عيد الفطر وقمنا باستلامها من قسم الجوازات رغم أن هذا ليس من اختصاصنا وتسليمها له يوم الأربعاء".

وينتظر أن يسافر رمضان صبحي إلى ستوك سيتي بعد اتفاقه مع الأهلي على شراء اللاعب في صفقة قد تنعش خزينة الأهلي بأكثر من خمسة ملايين يورو.

وأشار الأمير عثمان "حرص عدد كبير من الدبلوماسيين على التقاط الصور التذكارية مع رمضان صبحي وقام السفير بالتقاط صور معه والوقوف على الكرة".

وأراد الأمير عثمان الذي يشجع الزمالك الانتقام بشكل دبلوماسي بالوقوف على الكرة بجانب رمضان صبحي أثناء ارتدائه القميص الأبيض.

وأوضح "سيسافر رمضان صبحي يوم الأربعاء على أن يخضع للكشف الطبي يومي الجمعة والسبت قبل عطلة نهاية الأسبوع، ليبدأ مسؤولو ستوك بحث أمر تصريح العمل".

وفسّر "تصريح العمل لا علاقة للسفارة به فهو يخرج من وزارة الداخلية واتحاد الكرة الإنجليزي.. حينها لابد أن يخرج رمضان صبحي خارج بريطانيا ثم يعود بعد حصوله على التصريح".

وكانت تقارير إنجليزية قد ذكرت احتمالية خروج رمضان صبحي معارا لحين إتمام نسبة مشاركته الدولية في حال تعذّر الحصول على استثناء له.

وأردف المستشار الإعلامي للسفارة "مسؤولو ستوك سيتي كانوا يتصلون بي يوميا بشكل مكثف، وكان دورنا توجيهي حتى لا يحدث أي أخطاء في البيانات، إذ لا نملك رفاهية التأخير".

وأكد "السفير تمنى حظ طيب لرمضان صبحي وطلب منه قميصا لستوك سيتي".

وأشاد الأمير عثمان بدور نادر شوقي وكيل أعمال اللاعب وقال: "هو رجل محترف جدا في عمله، وكان هادئا ويعلم ماذا يفعل وحين أريد منه شيء كان موجودا بصفة دائمة، سهّل علينا التعامل كثيرا".

وأتم "كان دورنا توجيهيا مع بعض الدفع نحو سرعة استخراج التأشيرة نظرا لأهمية احتراف اللاعب مما يعود بالنفع على الكرة المصرية ككل".

شاهد صور رمضان صبحي في السفارة