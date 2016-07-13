قفازا محمد علي كلاي بمليون دولار

من المتوقع أن يتم طرح قفازين للملاكم الراحل محمد علي كلاي Muhammad Ali بمبلغ مليون دولار في المزاد العلني، بحسب ما أكد كين غولدين، مالك دار "غولدين" للمزادات.

وقد ارتدى كلاي، الذي توفي عن عمر ناهز الـ74 عاماً، القفازين في "نزال القرن" على لقب بطولة العالم للوزن الثقيل.

كما ستطرح أيضاً درع واق للملاكم جو فريزر Joe Frazier الذي كان الطرف الآخر في ذلك النزال وفاز فيه عام 1971.

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