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بالفيديو: ميل جيبسون يحارب لحماية ابنته في Blood Father

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الأربعاء 13-07-2016 15:00

في عودة لأدوار الإثارة والحركة والتشويق مع اللمسات الإنسانية الفاضحة لخفايا المجتمع الأمريكي، يعود النجم الكبير ميل جيبسون لصالات العرض الأمريكية بأحدث أفلامه " Blood Father " المقرر عرضه للمرة الأولى يوم 31 أغسطس المقبل بعدما قدم لمرة واحدة بعرض خاص ضمن فعاليات الدورة الأخيرة لمهرجان كان.

الفيلم تدور أحداثه في ولاية نيو مكسيكو حول أب لفتاة مراهقة بالغة من العمر 16 عامًا يحاول حمايتها من تجار المخدرات الذين يحاولون قتلها للانتقام منه، ويشارك في بطولته النجوم ميل جيبسون، وإليزابيث روم، وويليام مايسي، ودييجو لونا، وإيرين موريارتي، وتوماس مان، وديل ديكي، ومايكل باركس، وراؤول ماكس، وريان دورسي، وتايت فليتشر، ودانيال مونكادا أخرجه جان فراسوا ريتشيت وكتب السيناريو الخاص به كل من بيتر كريج وأندريا بيرلوف، وحقق التريلر الأول له 300 ألف مشاهدة في يومين فقط.
شاهد ميل جيبسون وهو يحارب تجار المخدرات دفاعا عن ابنته

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سيدتي

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