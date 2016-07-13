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بمقدار قبضة اليد.. طريقة جديدة لحساب "كمية الأكل" تحافظ على وزنك

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بعد الانتهاء من نظام الرجيم، يظن الكثيرون أنهم سيعودون لتناول كل ما يرغبون فيه دون حساب، وهو ما يجعلهم يعودون سريعا إلى الوزن السابق لهم.

ولأن حساب كمية الطعام أمر صعب على الكثيرين، يقدم خبراء التغذية على الموقع البريطانى "ديلى ميل" مقاييس سهلة يمكن اتباعها لتناول ما نرغب فيه ولكن بما لا يزيد من أوزاننا للحفاظ على نظام الوزن الذى وصلنا له بعد الرجيم.

خبراء التغذية فى جامعة سيدنى مع الباحثين من معهد "بودن" المتخصص فى السمنة والتغذية اتفقوا على أسلوب حساب كمية الطعام المطلوبة وفقا لحجم اليد، إذ أشارت خبيرة التغذية "أليس جيبسون" من معهد بودن للسمنة إلى أن تحديد حجم الطعام هو الأسلوب الأمثل لمحافظة كل فرد على وزنه بعد الانتهاء من الرجيم لأن هناك الكثيرين لا يستطيعون الحياة مع نظام الرجيم طيلة حياتهم ويرغبون فى العودة إلى وجباتهم التى اعتادوا عليها من قبل، ولن يتم ذلك إلا بتحديد الكمية المسموحة لهم من هذه الوجبات.

وأضافت: "يد كل فرد هى التى تحدد كمية الوجبة التى سيتناولها يوميا لقياس أبعاد الأطعمة من طول وعرض، ومن خلال هذه الكمية يكون كل فرد قد استطاع التعرف على الكمية المناسبة له لمراقبة وزنه وعدم العودة مرة أخرى إلى ما كان عليه من تراكم للدهون بوزنه".

وأوضحت الدكتورة "جيبسون" قائلة: "الأرقام والكمية بالموازين أمر صعب على الكثيرين خصوصا مع الأطباق اللذيذة الغنية بالدهون والمفضلة للكثيرين مثل اللازنيا، البرجر، وغيرها من الوجبات المحروم منها الفرد بسبب الرجيم.
>ويبقى السؤال كيف يتم حساب حجم الطعام بأصابعك؟ وتجيب الدكتورة "جيبسون" قائلة: قياس عرض الطعام بأصابعك بحيث يكون العرض 5 أصابع كما هو موضح بالصورة.

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أما قياس سمك ارتفاع الطعام يكون بمقدار 2 من أصابع اليد كما هى موضحة بالصورة..

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وتنصح الدكتورة "جيبسون" الجميع بأهمية المحافظة على الوزن بعد الانتهاء من الرجيم حتى لا تعود إلى مرحلة السمنة مرة الأخرى وترتفع نسب إصابتك بالأمراض المزمنة كالسكر والقلب والضغط، مع الإكثار من الخضروات والفواكة وعدم الإفاراط فى الوجبات الدهنية.


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