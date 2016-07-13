بالفيديو: أديل تطلب البيتزا من انكلترا وهي في المانيا..وهكذا جاء ردها

ذكرت وسائل إعلام عالمية أن النجمة الشهيرة أديل Adele أرادت أن تأكل البيتزا المفضلة لديها خلال تواجدها في المانيا، فطلبت من إدارة الفندق الذي تقيم فيه إحضار البيتزا من المطعم المفضل لديها بإنجلترا.

وجاء في الخبر أيضاً أن هذا الطلب أثار استغراب إدارة الفندق، حيث أن مطعم البيتزا على بعد 140 ميل من الفندق الذي تقيم فيه النجمة لتستعد لحفلها الأخير، إلا أنهم نفذوا طلب أديل، وكانت مكافأتها لهم إحياء حفل خاص للعمال في آخر ليلة ستقضيها به.

ويبدو أن هذه الإشاعة استفزت أديل، التي استغلت تواجدها على المسرح خلال حفلها لتقول بأنها أولاً لا تأكل البيتزا إذا لم تكن طازجة وساخنة، كما أنها من المستحيل أن تطلب من أحد أن يحضر لها البيتزا من على بعد 140 ميل، ولو أرادت حقاً أن تتناول البيتزا لكانت طلبتها من أي مطعم محلي.

يذكر أن جولة أديل الفنية في أوروبا شارفت على الانتهاء بعد أن بدأتها منذ ما يقرب من عام.

بالفيديو: أديل تبكي على المسرح

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