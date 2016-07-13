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"هاشتاق" كلنا نادين الراسي

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الأربعاء 13-07-2016 15:23

تمّ إطلاق هاشتاق "كلنا نادين الراسي" على موقع "تويتر" لدعم ومساندة الفنانة نادين الراسي، تاكيداً على الوقوف إلى جانبها ودعمها.
الحملة أطلقها "فانز" نادين الذين دعوا كل محبيها للمشاركة فيها لكي تكون قوة لها ولو لمرة واحدة.
من ناحية أخرى، نشرت نادين الراسي عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستقرام" صورة لها مع أولادها خلال قيامها مع عائلتها وولديها كارل ومارسيل برحلة بحرية، وعلقت تحتها "الجانب المضيء في القصة كلها"، بالإشارة إلى قصة زواجها الفاشلة.
يشار إلى أن نادين تتعرض لحملة شرسة على مواقع التواصل الإجتماعي، على خلفية موضوع طلاقها وحضانتها لأولادها، كما تم خرق حسابها على "تويتر" خلال الأسبوع الماضي ولكنها ما لبثت أن إسترجعته.

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سيدتي