نوال الزغبي وجان صليبا يعدان بـ "هيت" صيفي

نشر الملحن والمنتج جان صليبا صورة تجمعه بالفنانة نوال الزغبي عبر حسابه الرسمي على "إنستقرام" ووعد بمفاجأة فنية جديدة مع نوال.

جان علق تحت الصورة" هيت صيفي مع نوال. كونوا جاهزين".

الأغنية من تنتفيذ استديو طوني سابا، وكلمات الشاعر أحمد ماضي الذي أعلن أنه تعاون مع الفنانة نوال الزغبي بأغنيتين، بالإضافة إلى تعاون مستقبلي سيجمع بينهما في الفترة المقبلة.

من ناحية أخرى تشارك نوال الزغبي لأول مرة في الرحلة البحرية " Stars on Board"، إلى جانب عدد كبير من النجوم اللبنانيين والعرب، كما أنها ستحيي حفلاً غنائياً ساهراً ضمن حفلات "أعياد بيروت" عند واجهة بيروت البحرية في 16 تموز/يوليو الجاري.