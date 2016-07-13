هل تخطط أحلام لتوريث ابنها فاهد "مملكة الغناء"؟

المطربة أحلام لا تعترف بأي ملكة بجوارها على عرش الغناء الخليجي، ولا تتحمل أن يقال إن مطرباً أو مطربة قدما أغنية أفضل منها، ولكنها تطوعت وقدمت ابنها فاهد باعتباره الأفضل بتقديم أغنيتها "يلازمني خيالك" التي أطلقتها مؤخراً، ونشرت صورة تجمعها بابنها مع تعليق أغلبه حول صوته، فهل تمهد لاقتحامه عالم الطرب؟

أحلام الشهيرة بلقب "أم فاهد"، نشرت صورة لها وهي برفقة ابنها الكبير، وعلقت عليها قائلة: اهديك اغنيتي يلازمني_خيالك واكيد ما بتطلع بصوتي مثل صوتك على فكره رووووعه بصوتك فهد.

جمهور الملكة انتظر منها أن تنشر مقطعاً من الأغنية بصوت ابنها فاهد للحكم على موهبته، ولكنها لم تفعل، ولهذا ذهبت أغلبية التعليقات للدعاء بأن يبارك الله لها في ابنها.

أحلام تؤكد أنها مطربة الخليج الأولى والملكة .. فهل تورث ابنها فاهد عرش الغناء أم تدلله كعادة الأمهات؟