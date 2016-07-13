بالفيديو:غادة عبد الرازق ترقص وتغني مع شقيقتها

نشرت الفنانة غادة عبد الرازق، عبر حسابها الشخصي بموقع إنستقرام، مقطع فيديو يجمعها مع شقيقتها "يسرية"، تظهران خلاله وهما تغنيان وترقصان على أغنية "مابحنلهاش" للمطرب مصطفى حجاج من ألبومه "زحمة حياتي" وتأثرت غادة كثيراً من مقاطع "أوهام الحب"، وعلقت على الغناء مع شقيقتها بقولها أنا ويسرية عائلة فنية!!.

غادة المتواجدة حاليا بمدينة برشلونة الإسبانية لقضاء فترة استجمام بعد عذاب تصوير مسلسلها "الخانكة"، سبق وشاركت جمهورها صورة لها وهي تتناول مشروباً على أحد الكافيهات ببرشلونة بمفردها، وظن الجميع أنها هربت من موجة الحر التي تجتاح مصر حالياً بمفردها، ولكن تبين أن شقيقتها معها، وغالباً ستظهر بالأيام القادمة ابنتها وحفيدتيها.

وكانت غادة عبد الرازق قد أطلت في مسلسل "الخانكة" في رمضان الحالي. فهل أعجبكم دورها؟ شاركوا في استفتاء "سيدتي" لمسلسلات وبرامج رمضان 2016 على "سيدتي نت"

شاهدوا غناء غادة مع شقيقتها