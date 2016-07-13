أين أمضى نجوم تركيا إجازة عيد الفطر المبارك؟

إجازة عيد الفطر المبارك فرصة النجوم الأتراك الحقيقية للراحة والإستجمام بدون عمل أو اتصالات أو اجتماعات أو بروفات قراءة وتصوير،واختار بعضهم قضاءها في مدن تركية،واختار البعض الآخر السفر بعيداً بحثاً عن الخصوصية. "سيدتي التركية" رصدت لكم بعضها:

بوراك أوزجيفيت وفخرية أفجين بطلا (طائر الحب) اختارا إيطاليا

اختار الثنائي التركي العاشق الممثل التركي بوراك أوزجيفيت الشهير ببالي بيك وفخرية أفجين الشهيرة بنجلاء بطلا مسلسل (طائر الحب)، الذي سيعرض قريباً على قناة دبي، والذي اشتعلت في كواليسه شرارة حبهما، واستمرّت علاقتهما العاطفية ثلاث سنوات كاملة، إيطاليا، لقضاء إجازة عيد فطر رومانسية، بعيداً عن أعين الفضوليين والصحافة التركية المترصدة بهما دائماً. وبدأ الثنائي جولتهما السياحية الإيطالية في المدينة التاريخية العظيمة روما.

وقد نالت صور إجازتهما في إيطاليا التي نشراها في حساباتهما الشخصية في السوشيال ميديا آلاف اللايكات وتعليقات الإعجاب من آلاف المعجبين الأتراك والعرب المتابعين لهما منذ سنوات.

وقد غاب بوراك أوزجيفيت عن حفل زفاف شريكته ببطولة مسلسله (الحب الأعمى)، نسليهان أتاغول الشهيرة بنيهان على قادر دولو، الذي تمّ مساء 8 يوليو، بسبب تمضيته هذه الإجازة السعيدة.

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ساروهان هونيل يطوي صفحة حبيبته السابقة الصحافية بحب جديد في بودروم

طوى الممثل التركي ساروهان هونيل الشهير بالأسمر صفحة حبيبته السابقة الصحافية إيدا سونميز، وبدأ قصة حبّ جديدة مع حسناء تركية شقراء، أمضى معها إجازة عيد فطر بحرية رومانسية على ساحل بودروم. ويبدو أن الحسناء الجديدة تصغر النجم التركي سناً كحبيبته السابقة إيدا سونميز، التي اتهمته في نوفمبر 2015 الفائت بضربها وإهانتها. ونفى ساروهان هونيل رسمياً التهم ووصفها بالكيدية وبأنّه لا يمكن أن يؤذي أحداً.

ويعيش ساروهان هونيل هذه الأيام حالة جميلة من الهدوء والسعادة بعد هدوء قضيّته القانونية، وإنهائه دوره في الموسم الرابع من المسلسل الناجح (الوردة السوداء) المعروف عربياً باسم (ورد وشوك).



أوزان جوفين يمضي إجازة بحرية مع صديقه الكوميدي جيم يلماز

الممثل التركي أوزان جوفين الشهير برستم باشا أمضى إجازة عيد الفطر المبارك مع صديقه المقرب الممثل الكوميدي جيم يلماز على ساحل مدينة بودروم، حيث البحر والشمس. وقد أمضيا معظم الوقت وهما يسبحان ويأخذان حمّامات شمس ويلعبان طاولة الزهر، في الوقت الذي قرّر أوزان جوفين الاستمتاع بإجازة طويلة، ولم يرتبط حتى الآن بأيّ مسلسل درامي.



أنجين ألتان بطل (قيامة أرطغرل) وزوجته يمضيان إجازة رومانسية في منتجعات أوروبا

ما يزال النجم التركي أنجين ألتان دوزياتان الشهير بخليل، بطل المسلسل التاريخي الناجح الأعلى مشاهدة (قيامة أرطغرل)، وزوجته نسليشاه ألكوتشلار، اللذان رزقا في مطلع 2016 طفلاً وسيماً جداً، وذاقا معه لأول مرة طعم الأبوة والأمومة، مسافرين في إجازة رومانسية سعيدة وطويلة بين منتجعات أوروبا، وتحديداً في منتجعات فرنسا وبريطانيا وإسبانيا.

وقد نشرا صورة رومانسية لهما في السوشيال ميديا وهما معاً في أحد المنتجعات الإسبانية، وهما واقفان داخل قلب صنعاه بأيديهما من حجارة الشاطئ، فقوبلت الصورة بحفاوة دافئة من جمهور أنجين.

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نسليهان أتاغول بطلة (الحب الأعمى) أمضت إجازة العيد وهي تستعدّ لحفل زفافها

أمضت الممثلة التركية الشابة نسليهان أتاغول الشهيرة بنيهان بطلة (الحب الأعمى) وعريسها قادر دولو إجازة عيد الفطر المبارك كاملة في إسطنبول لتحضير حفل زفافهما بنفسيهما؛ وذلك انتظاراً لثالث أيام عيد الفطر المبارك في 8 يوليو، حين احتفلا وسط عائلتيهما وأصدقائهما المقرّبين.

وقد استمتعت نسليهان بطقوس حفل زفافها التقليدي، حين جاء عريسها قادر دولو وأخذها وسط زفّة تركية تراثية من منزل عائلتها في صباح حفل الزفاف، كما أجريا بروفة لبس دبل الزواج قبل الحفل بساعات قليلة، ولم يكشفا مكان قضائهما إجازة شهر العسل الرومانسية أمام أحد.



سونغول أودين مستمتعة في نيويورك

بينما اختار عدد كبير من نجوم تركيا قضاء إجازة عيد الفطر المبارك في جنوب تركيا إلا أنّ عدداً لا بأس به من مشاهير الفنّ أحبّوا التغيير في عام 2016 بقضاء الإجازة في الخارج، ومن بينهم الممثلة التركية سونغول أودين، التي اختارت مدينة نيويورك الأمريكية لقضاء إجازة عيد ممتعة فيها، ولتحقق هدفاً آخر إلى جانب المتعة، وهو أن تدرس اللغة الإنجليزية محادثة وكتابة في أحد المعاهد الأمريكية المعروفة في نيويورك. وقد تمتدّ إجازتها لأسابيع كما فعلت زميلتها الشابة ساريناي ساريكايا التي بقيت فترة طويلة في أمريكا مع والدتها وصديقها كريم بورسين لتعلّم اللغة الإنجليزية والدخول في كورس تمثيل قصير لتحسين أدواتها الأدائية كممثلة.

وقد حازت صورتها المنشورة في حسابها الشخصي بالسوشيال ميديا، وهي جالسة على أحد أرصفة نيويورك، كثيراً من التعليقات الجميلة والإيجابية من معجبيها الأتراك.

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بيرغوزار كوريل تمضي إجازة خاصة في (بودروم)

وأمضت الممثلة التركية بيرغوزار كوريل الشهيرة بفريدة بطلة (القبضاي) إجازة عيد الفطر المبارك في مدينة بودروم البحرية و(تشيشمي) لأوّل مرّة وحيدة، من دون زوجها الممثل خالد آرغنش الشهير بالسلطان سليمان وابنها علي، إذ أحبّت الاستمتاع بإجازة نسائية مع صديقة مقرّبة لها في هذا العيد.

وقد لفت الشورت الملوّن الذي ترتديه الأنظار لأنّه مصنوع ومزيّن يدوياً بثلاثة ألوان مختلفة، وبدا كأنّ بيرغوزار تطلق موضة جديدة للشورتات البحرية الصيفية هذا العام.

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