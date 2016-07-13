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رسميًا.. «تريزا ماى» تتسلم مهام رئاسة وزراء بريطانيا خلفًا لـ«كاميرون»

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رسميًا.. «تريزا ماى» تتسلم مهام رئاسة وزراء بريطانيا خلفًا لـ«كاميرون» رسميًا.. «تريزا ماى» تتسلم مهام رئاسة وزراء بريطانيا خلفًا لـ«كاميرون»

تيرزا ماى_رئيسة وزراء بريطانية

تسلمت تريزا ماي، رمسيا منذ قليل، مهامها كرئيسة لوزراء بريطانيا خلفا لديفيد كاميرون الذي قدم استقالته منذ أسبوعين على خلفية تصويت بلاده على الخروج من الاتحاد الأوروبي، بحسب ما ذكرته قناة “سكاي نيوز عربية”، في خبر عاجل لها منذ قليل.

وأبدى كاميرون سعادته لأن تيريزا ماي أصبحت رئيس الوزراء الجديد، قائلا إنها قوية وسياسية محنكة، وقادرة أن تؤمن القيادة التي تحتاجها البلد في السنوات الحالية، وستحظى بدعمه الكامل.

وتولي كاميرون رئاسة الوزراء البريطانية منذ 11 مايو 2010، وأعلن استقالته من منصبه بعد إعلان نتائج الاستفتاء يوم 23 يونيو الذي صوت خلاله 52% من المشاركين لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، وكان يعارض هذا الخيار.

 

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