بيومي فؤاد يكشف كواليس أعماله الرمضانية الـ 8 في «عيش صباحك» غدًا

كتبت- إنجي لطفي:

يحل الفنان بيومي فؤاد، غدًا الخميس، ضيفًا علي برنامج “عيش صباحك”، مع المذيع مروان قدري، في الساعة 8 صباحًا،علي إذاعة “نجوم إف.إم”، ليتحدث عن أعماله الدرامية التي تم إذاعتها في شهر رمضان.

ومن المقرر أن يتحدث بيومي فؤاد، عن مشاركته في 8 مسلسلات دفعة واحدة وهم “أفراح القبة”، والكيف”، و”بنات سوبر مان”، و”هى ودافنشي”، و”راس الغول”، و”الميزان” و”نيللى وشريهان” وضيف شرف على “شهادة ميلاد”.

ويتطرق أيضًا بيومي فؤاد، إلي تعليقات الجمهور علي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وهل يغضبه ذلك الأمر أم يعتبر دليلًا علي نجاحه.