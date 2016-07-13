17 دولة تشارك في مهرجان الفنون والفلكلور «الأفرو-صيني» بالقاهرة

تشارك 17 دولة في الدورة الأولى لمهرجان الفنون والفلكلور الأفرو-صيني الذي يقام في القاهرة في الفترة من 21 إلى 26 يوليو بهدف تعميق العلاقات الثقافية بين الصين ودول أفريقيا.

وبحسب رويترز فأن المهرجان يشمل عروضًا لفرق الفنون الشعبية، وعرض أفلام سينمائية ومعارض للمأكولات الوطنية ومسابقة للطهي إضافة إلى قسم للحرف اليدوية.

تشارك بالمهرجان إلى جانب مصر دول جنوب أفريقيا ونيجيريا والكاميرون وتونس والجزائر والمغرب وجامبيا وكينيا والسودان والنيجر والسنغال ورواندا وإثيوبيا والكونجو وجيبوتي والصين.

وتنظم المهرجان وزارة السياحة المصرية بالتعاون مع هيئة وزارة الآثار ووزارة الثقافة والمركز الثقافي الصيني بالقاهرة.

وقالت سهير عبد القادر مدير المهرجان في كلمة بالمؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الأربعاء في قصر محمد علي بالمنيل للإعلان عن تفاصيل المهرجان “بدأت الحكاية في 2015 مع قمة الصين-أفريقيا في جوهانسبرج واكتملت في بداية 2016 مع الاحتفال بمرور 60 عاما على العلاقات المصرية-الصينية.”

وتقام أنشطة المهرجان في أماكن أثرية وسياحية وثقافية متعددة في مصر من بينها شارع المعز ومسرح الهناجر، كما يخصص المهرجان يومًا لزيارة مستشفى علاج سرطان الأطفال بالقاهرة.

وقال وزير السياحة المصري يحيى راشد إن إقامة المهرجان تأتي في إطار الجهود المتواصلة لدفع حركة السياحة للأمام.

وأوضح راشد أن “هيئة تنشيط السياحة لديها أجندة سياحية وتقدم المزيد من سبل الرعاية لإنجاح الأحداث والمهرجانات التي من شأنها استعادة الحركة السياحية وبث رسائل طمأنة للعالم بأن مقاصدنا السياحية”.