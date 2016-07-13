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رئيس ستوك: رمضان صبحي؟ الفوضى تسيطر على موسم الانتقالات ولكن

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رئيس ستوك: رمضان صبحي؟ الفوضى تسيطر على موسم الانتقالات ولكن رئيس ستوك: رمضان صبحي؟ الفوضى تسيطر على موسم الانتقالات ولكن

أجاب بيتر كوتس رئيس ستوك سيتي عن سؤال حول اقتراب النادي من التعاقد مع رمضان صبحي نجم الأهلي في موسم الانتقالات الصيفية.

رمضان صاحب الـ19 عاما بات على بعد اجتياز الكشف الطبي قبل إتمام التعاقد مع ستوك سيتي الذي اتفق مع الأهلي بالفعل على بنود التعاقد. ( اقرأ التفاصيل )

وسألت إذاعة "بي بي سي" رئيس ستوك سيتي عن خطته في موسم الانتقالات والاقتراب من التعاقد مع رمضان صبحي وسايدو براهينو مهاجم وست بروميتش ألبيون.

وأجاب كوتس "أثق في أن الأمور ستسير بشكل جيد خلال الأسابيع المقبلة".

وأوضح "نأمل في أن نتعاقد مع لاعب أو اثنين خلال الصيف الجاري".

رئيس ستوك تابع "سوق الانتقالات في فوضى بسبب اليورو، ولذلك التعاقدات ستحتاج وقتا أطول لأن الأندية ستحاول تحقيق ما تريد".

وأتم "أنت لا تسيطر على ذلك، عليك أن تكون صبورا وتتمنى أن تسير الأمور في صالحك".

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