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عمرو أديب: عقدى انتهى مع "أوربيت" منذ عام.. والقناة سر نجاحى

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عمرو أديب: عقدى انتهى مع "أوربيت" منذ عام.. والقناة سر نجاحى عمرو أديب: عقدى انتهى مع "أوربيت" منذ عام.. والقناة سر نجاحى
قال الإعلامى الكبير عمرو أديب لـ"اليوم السابع" إن عقده مع قناة أوربت، الذى استمر 5 سنوات، انتهى منذ عام، وتحديدًا فى 30 يونيو 2015، لافتا إلى أنه استمر فى عمله لمدة عام، لأن القناة سر نجاحه منذ سنوات عديدة.

وأضاف الإعلامى عمرو أديب أنه يعتز ويقدر تجربته فى برنامج "القاهرة اليوم" الذى صنع رصيده الجماهيرى، وناقش من خلاله العديد من القضايا، وحقق من خلاله انفرادات مهنية على يد كل من شارك فيه.

وأكد أديب أن البرنامج خرّج العديد من نجوم الإعلام فى ، فهو صانع لنجوم الذين يظهرون حاليًا على الشاشات المصرية المختلفة، كما أن "القاهرة اليوم" هو أول "توك شو" حاكته العديد من البرامج المصرية.

وأوضح: 20 عاما قضيتها فى العمل بالقناة، والبرنامج هو سر نجاحى، لافتا إلى أن اسمه صار مرتبطا به، وأبسط شىء يفعله هو أن يرد الجميل ويستمر فى العمل بدون تعاقد لمدة عام، متمنيًا التوفيق لكل القائمين على القناة.


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مصر 365

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