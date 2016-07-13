اتجاه لنقل محاكمة حسام حسن ومساعده وإدارى فريق المصرى لأكاديمية الشرطة

قالت مصادر لـ"اليوم السابع"، إن هناك اتجاها من القيادات الأمنية والقضائية لنقل محاكمة حسام حسن المدير الفنى للنادى المصرى ومساعده حسن مصطفى وإدارى الفريق وليد بدر إلى أكاديمية الشرطة.

وأكدت المصادر أن سبب الاتجاه لنقل المحاكمة إلى أكاديمية الشرطة، بسبب الإجراءات الأمنية المشددة التى يتم الاحتياج إليها فى عملية تأمين مجمع محاكم الإسماعيلية، بالإضافة لحضور جماهير النادى المصرى إلى الإسماعيلية، مما يزيد احتمالية التسبب فى أزمة أمنية بالمحافظة.

إحالة حسام حسن إلى محكمة الجنح بتهمة التعدى على مصور مديرية أمن الإسماعيلية

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