هــاآرتس: الحاخام العسكرى يفتى باعتبار الفلسطينيين حيوانات ويجب قتلهم

استمرارا للجرائم الإسرائيلية نشرت صحيفة "هـاآرتس" الإسرائيلية مجموعة من الفتاوى العنصرية للحاخام "ايال كريم" الذى عين اليوم الحاخام العسكرى الأكبر بالجيش الإسرائيلى، وقالت الصحيفة إن "كريم" أفتى قبل ذلك بأنه لا ينبغى التعامل مع الفلسطينيين على أنهم بشر بل هم حيوانات، طالما ينفذون عمليات إرهابية ضد الإسرائيليين.

وقد أفتى أيضا فى سؤال حول إذا ما تم العثور على فلسطينى جريح، كيف يتم التعامل معه فأجاب القتل هو التعامل الأمثل مع هؤلاء، وعندما سُئل الحاخام حول رفض الأوامر العسكرية فى حالات إنقاذ الأنفس والاعتبارات الأخلاقية، أجاب: "إذا كان هناك تناقض بين الشريعة اليهودية وأوامر الجيش الإسرائيلى فالشريعة هى التى تُهيمن"، أى يمكن رفض الأوامر العسكرية، فإذا تعارضت الصلاة مع أوقات الخدمة فيجب تأدية الصلاة.

وتثير فتاوى الحاخام كريم عاصفة شديدة وضد تعيينه فى أحد المناصب الأكثر أهمية فى الجيش الإسرائيلى، وهو منصب الحاخام الرئيسى.

يذكر أن "ايال كريم" أصدر فتوى سابقة بجواز اغتصاب جنود الجيش الإسرائيلى لغير اليهوديات أثناء الحرب، مستندا بذلك بعبارة فى سفر التثنية من التوراة تبيح اغتصاب الفتايات غير اليهوديات.

وقال الحاخام إن الجنود الإسرائيليين مسموح لهم باغتصاب النساء غير اليهوديات أثناء الحرب كجزء من الحفاظ على الاستعداد واللياقة القتالية، ويمكن اختراق قواعد الاحتشام والطهارة الدينية.

- إسرائيل تعين حاخام أفتى بجواز اغتصاب غير اليهوديات بمنصب الحاخام العسكرى