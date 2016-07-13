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انتحار شاب شنقا داخل المقابر بسبب رفض أسرة حبيبته زواجه منها بالبساتين

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انتحار شاب شنقا داخل المقابر بسبب رفض أسرة حبيبته زواجه منها بالبساتين انتحار شاب شنقا داخل المقابر بسبب رفض أسرة حبيبته زواجه منها بالبساتين
أقدم شاب بمنطقة البساتين على الانتحار، بشنق نفسه داخل المقابر، وذلك لفشله فى الزواج من حبيبته. بدأت الواقعة عندما تلقى العميد أشرف عبد العزيز، مأمور قسم البساتين، إشارة من شرطة النجدة تفيد بالعثور على جثة شاب مشنوقا داخل المقابر.

انتقل على الفور المقدم وائل غانم رئيس المباحث والرائدان محمد السيسى ومحمد عبد المنعم معاونا المباحث والنقباء محمود قمحاوى وهيثم معتز وإسلام عماد ضباط قسم البساتين، وتبين أن الشاب يدعى أحمد 30 سنة ويعمل فى مصنع، ودلت التحريات إلى أنه أقدم على الانتحار بعد أن تقدم لفتاة كان يحبها، ورفضته أسرتها، وأصيب بمرض نفسى وشنق نفسه داخل المقابر. تم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

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