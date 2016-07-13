غدًا.. «مصر الخير» تنظم قافلة طبية للعيون بالمنيا

مراسل ONA:

تنظم مؤسسة مصر الخير غدًا الخميس، قافلة طبية للعيون بالتنسيق مع مستشفى القوات المسلحة بالمنيا، والتي تستمر على مدار يومين، وذلك ضمن برنامج المؤسسة في تنظيم القوافل الطبية في العديد من المحافظات لتقديم الخدمات الصحية والعلاجية بالمجان للمواطنين خاصة بالقرى الأكثر احتياجًا.

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد صلاح مدير مكتب مؤسسة مصر الخير بالمنيا أن القافلة تستهدف توقيع الكشف على ما يقرب 600 مستفيد تقريبًا، وذلك بمنطقة عشش محفوظ و3 مراكز منها مركز ديرمواس وملوي وأبوقرقاص.

وأوضح أن القافلة تقوم بفحص دقيق للعيون وإجراء كافة التدخلات الطبية المطلوبة مجانًا لكل حالة على حدى سواء عمليات جراحية ” كتاركت” ، وعمل نظارات ، علاوة على إجراء عمليات أكثر دقة مثل عمليات الانفصال الشبكي والقرنية عن طريق التحويل إلى مقر مستشفى العيون بالمهندسين ” مورد الخدمة ” عقب انتهاء القافلة مباشرة.

وأضاف أن المؤسسة تولى اهتمامها فى القرى الأكثر فقرا ومساعدة المرضى من محدودي الدخل، حيث تقوم بفحص جميع الأعمار بالتنسيق مع مديرية الصحة، وسيتم تقديم العلاج للحالات وإجراء العمليات بالمجان.