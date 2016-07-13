حريق بحديقة قصر الملك فاروق بمنطقة التفتيش فى الشرقية

نشب منذ قليل، حريق فى حديقة قصر الملك فاروق بمنطقة التفتيش ببساتين الإسماعيلية بمركز بلبيس فى الشرقية، ومن جانبها دفعت قوات الحماية المدنية برئاسة العميد أحمد الشوادفى مدير الحماية المدنية، بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق.

تلقى اللواء حسن سيف مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد سمير أبوروضة مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد بلاغًا بنشوب حريق بالأراضى الزراعية الواقعة بنطاق حديقة قصر الملك فاروق بناحية التفتيش، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق.

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