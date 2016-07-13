بالصور.. محافظ الإسماعيلية يشيد بحملة "القلوب البيضاء"

أشاد اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، بجهود المشاركة المجتمعية والشعبية فى دعم خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة المنظومة الصحية، كما أشاد بحملة القلوب البيضاء التى تهدف إلى تزويد المستشفيات بالمراوح لمواجهة تعطل أجهزة التكييف المركزى أحيانًا وتوقفها الأمر الذى يؤدى إلى معاناة بين المرضى وذويهم فى مواجهة ارتفاع الحرارة.

ونجحت المبادرة فى جمع 100 مروحة ومبردين تم تغطية المستشفى الجامعى بالكامل بالمراوح وقسم الطوارئ والعيادات ويجرى حاليًا استكمال تنفيذ الحملة بالمستشفى العام لتوفير المراوح للمرضى بالمستشفى العام تبرعًا من أهل الخير ورجال الأعمال من أبناء الإسماعيلية المخلصين ويحصل المتبرع على ايصال تبرع والمبادرة هى الأولى من نوعها فى تاريخ المستشفيات بالمحافظة وتأتى فى إطار المشاركة الشعبية واستجابة للرئيس السيسي للمشاركة المجتمعية فى النهوض بقطاع الصحة.

وكان المحافظ قد حرص على القيام بزيارة ميدانية للمستشفى العام لمتابعة تنفيذ أعمال حملة تركيب المراوح والاطمئنان على انتظام سير العمل بالمستشفى والالتقاء بالأطباء والتمريض والإداريين كما أكد تقديم كل التسهيلات والتيسيرات اللازمة للحملة والقائمين عليها مؤكدًا دعمه الكامل وترحيبه بأى شكل من أشكال المشاركة المجتمعية والشعبية جنبًا إلى جنب مع الأجهزة التنفيذية من أجل خدمة المواطنين وتحقيق التنمية المنشودة فى مختلف القطاعات الخدمية وعلى رأسها قطاع الصحة .



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المحافظ يستمع لأحد المواطنين



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المحافظ مع مدير المستشفى والعاملين



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المحافظ ينظر لتركيب الروحة



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المحافظ يقوم بتركيب مروحة



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المحافظ يستمع لشكوى أحد المواطنين



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المحافظ يتحدث إلى مدير المستشفى

محافظة الإسماعيلية تعرض خطة تنفيذ مبادرة "حلوة يا بلدى" غدا

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