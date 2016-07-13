محافظ دمياط يدشن 7 لوادر جديدة للعمل بمنظومة النظافة بقرى محافظة دمياط

دشن الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، اليوم، 7 لوادر جديدة للعمل بمنظومة النظافة بقرى محافظة دمياط، وقد عاين المحافظ اللوادر الجديدة، واطمأن على إجراءات تسليمها وجاهزيتها للعمل.

وصرح المحافظ، فى تصريحات صحفية، بأن التكلفة الإجمالية للمعدات السبعة تبلغ حوالى 2,250 مليون جنيه، مشيرا إلى نجاح مساعيه فى تدبير مبالغ الشراء، بالرغم من نفاد اعتمادات الخطة السنوية.

وأضاف المحافظ أننا نجحنا فى تدبير مبالغ أخرى لقطع الغيار للوادر الجديدة بمعدل 10000 جنيه لكل لودر.

وأعلن المحافظ عن خطة توزيع اللوادر وفقا لأولوية الاحتياج على النحو التالى: 3 لوادر لمركز دمياط بقرى البصارطة - غيط النصارى - البستان وبمركز كفر سعد، 1 بقرية المرابعين لودر لمركز فارسكور بقرية تفتيش السرو، لودر مركز الزرقا بقرية الكاشف الجديد، لودر لعزبة البرج لدفع منظومة النظافة بالمدينة.

محافظ دمياط يبحث معوقات تنفيذ المرافق الخدمية ويضع خطة للمشروعات

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