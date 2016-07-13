افتتاح فعاليات المؤتمر الدولى لوحدة الكبد والجهاز الهضمى بجامعة المنصورة

افتتح الدكتور أشرف عبد الباسط، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، نيابة عن رئيس الجامعة فعاليات المؤتمر الدولى الثالث لوحدة الكبد والجهاز الهضمى لقسم الباطنة، بالتعاون مع جمعية شمال إفريقيا والشرق الأوسط لأمراض الكبد، والذى تنظمه مستشفى الباطنة التخصصى خلال الفترة من 13-15 يوليو.

حضرت الافتتاح الدكتورة نسرين صلاح عمر، وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمود يوسف، مدير مستشفى الباطنة، والدكتور صلاح الجمل، رئيس أقسام الباطنة ورئيس المؤتمر.

وأكد الجمل أن وحدة الكبد مر على إنشائها 25 عاما منذ عام 1991 م ومزودة بأحدث الأجهزة الطبية والمناظير، وبها 4 غرف مناظير و5 أسرة لخدمة المرضى من الدقهلية والمحافظات المجاورة، واستعرض الخدمات التى تقدمها الوحدة، وانها أصبحت وحدة خدمية وتعليمية تمنح درجة الدكتوراه.

وأشار أشرف عبد الباسط إلى أن القطاع الطبى بجامعة المنصورة شهد طفرة وبالأخص مستشفى الباطنة، وتم تزويدها بأحدث الأجهزة والمناظير، لكى تقوم بتقديم الخدمات الطبية على الوجه الأكمل لمرضى الدلتا والمحافظات المجاورة.

وأكد محمود يوسف أن المؤتمر يناقش الحديث فى أمراض الكبد المتنوعة من الفيروسات الكبدية وأورام الكبد وطرق علاجها الحديثة عن طريق حقن أورام الكبد عن طريق الشريان الكبدى والتردد الحرارى.

وسيتم عقد ورشتى عمل فى المناظير لتدريب الأطباء بالاشتراك مع خبراء من أوروبا متخصصين فى مجال مناظير الموجات الفوق صوتية والقنوات المرارية، لاستعراض أهم الطرق الحديثة فى علاج أمراض الجهاز الهضمى، وكذلك التدريب العملى لشباب الأطباء تحت إشراف خبراء من الجامعات المصرية.



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أعضاء المؤتمر.



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جانب من محاضرات المؤتمر.



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حضور المؤتمر.

مؤتمر بمستشفى الباطنة بالمنصورة بالتعاون مع جميعة شمال أفريقيا

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