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"زراعة الإسكندرية" تتابع حقول زراعة الذرة والطماطم

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"زراعة الإسكندرية" تتابع حقول زراعة الذرة والطماطم "زراعة الإسكندرية" تتابع حقول زراعة الذرة والطماطم
قامت مديرية الزراعة بالإسكندرية، بمتابعة الحقول الإرشادية للذرة الشامية ببرج العرب، وأوصى المرافقين من الفريق البحثى بالمكافحة بالمبيدات الموصى بها، وتفتيح ومسح الخطوط والعزيق والتسميد الأزوتى بالمعدلات الموصى بها وانتظام واعتدال الرى.

وزار فريق المتابعة حقل التكثيف الزراعى اليوم، بزمام جمعية الروضة الزراعية، وتلاحظ وجود بعض الجور غائبة، بسبب كسر عيدان الذرة بعد اقتلاع نباتات الطماطم.

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