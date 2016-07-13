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"المالية" توافق على صرف 50 % من حافز الإثابة لمعلمين أسوان

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"المالية" توافق على صرف 50 % من حافز الإثابة لمعلمين أسوان "المالية" توافق على صرف 50 % من حافز الإثابة لمعلمين أسوان
وافق نائب وزير المالية لشئون الخزانة، على صرف نسبة 50 % من إجمالى حافز الإثابة لمعلمى أسوان، بعد حصولهم على حكم قضائى بصرف الحافز بنسبة 200 %، وذلك خلال استلام مديرية التربية والتعليم بأسوان، اليوم، الأربعاء، فاكسا من الإدارة المركزية للمديريات المالية التابعة لوزارة المالية.

وأكد هشام منير، مدير عام التعليم بأسوان، أن الفاكس يفيد بموافقة نائب وزير المالية لشئون الخزانة، على المذكرة التى تقدمت بها مديرية التربية والتعليم بأسوان، لصرف الأحكام القضائية الصادرة لصالح المعلمين بنسبة 50 % لجميع الإدارات التعليمية بالمحافظة عن الفترة من 1/5/2008، وحتى 29/6/2016، وفقاً لمنطوق كل حكم وحيثياته على النحو المبين وأسبابه.

وأضاف مدير عام التعليم بأسوان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الصرف يأتى على وفرات بند 3/3 حافز الإثابة المدرج بموازنة مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان للسنة المالية 2015/2016، وفى حدود وفوراته وبمراعاة أن يتم استيفاء موافقة محافظة أسوان قبل الصرف.

يذكر أن مجموعة كبيرة من المعلمين بأسوان، خرجت فى وقفة احتجاجية ومسيرة أمام نقابة المعلمين بأسوان، يوم الأحد الماضى، للتعبير عن غضبهم فى وقف صرف مستحقاتهم المالية المتأخرة، والمتمثلة فى حافز الإثابة بنسبة 200 % بعد حصولهم على حكم قضائى واجب النفاذ، وشارك فى الاحتجاجات مع المعلمين ثلاثة من أعضاء البرلمان بينهم نقيب المعلمين بأسوان.


>بالفيديو والصور.. تظاهر المعلمين بأسوان للمطالبة بصرف حافز الإثابة.. 3 نواب يشاركون فى المسيرة ويطالبون بإقالة المحافظ.. والنقيب يحذر من الدخول فى إضراب مفتوح عن الطعام.. ويطالب بتطبيق أحكام القضاء
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