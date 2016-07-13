وزير الداخلية يعرض على الرئيس السيسي نتائج زيارته إلى ألمانيا

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء مع وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار لاستعرض نتائج الزيارة التي قام بها مؤخرًا إلى ألمانيا تلبية لدعوة من وزير الداخلية الألماني.

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي أكد على أهمية متابعة نتائج الزيارة والمضي قدمًا في تنفيذها، أخذًا في الاعتبار الارتباط الوثيق بين تحقيق الأمن والاستقرار وبين كافة مناحي التنمية الشاملة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.

وأوضح المتحدث باِسم الرئاسة، في بيان صادر عنه اليوم، أن الرئيس أعرب عن اعتزاز مصر بعلاقاتها مع ألمانيا وحرصها على تطويرها في مختلف المجالات التي تعود بالنفع على البلدين الصديقين.

وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد وزير الداخلية استعرض كذلك خلال الاجتماع آخر المستجدات على الساحة الأمنية والإجراءات التي تتخذها وزارة الداخلية بقطاعاتها المختلفة لضبط الحالة الأمنية، والعمل على التواجد الشُرَطي الفعال في المدن والطرق والمحاور، مع التركيز على القطاعات التي ترتبط بشكل مباشر بمتطلبات المواطنين وحياتهم اليومية.

يذكر أنه تم الاتفاق على تعزيز التعاون الأمني بين مصر وألمانيا ، ولاسيما على صعيد مكافحة الإرهاب، كما شهدت الزيارة التوقيع على اتفاق للتعاون في مجال الأمن بين حكومتيّ البلدين يتضمن العديد من الجوانب ذات الاهتمام المشترك مثل تبادل المعلومات بين البلدين، ووسائل مكافحة الجرائم الإلكترونية و جرائم تمويل الإرهاب، وغسل الأموال، فضلًا عن تدريب رجال الشرطة المصرية بالخارج لتعزيز دورهم الأمني.

ونوّه وزير الداخلية إلى أن الزيارة شهدت تباحثًا واستفادة من الخبرات الألمانية في مجال تأمين المنافذ والمطارات، ومكافحة الهجرة غير الشرعية.