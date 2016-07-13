بالصور.. السفير البريطاني «واقفًا على الكرة» احتفالاً بانضمام رمضان صبحي لـ«ستوك سيتي»

حرص السفير البريطاني في القاهرة جون كاسن، على تهنئة اللاعب رمضان صبحي، نجم النادي الأهلي، بالانضمام إلى نادي ستوك سيتي الإنجليزي بطريقة مختلفة.

ووقف “كاسن”، بحسب صور نشرتها السفارة البريطانية بالقاهرة على حسابها على موقع “فيس بوك”، اليوم الأربعاء، على الكرة خلال استقباله لرمضان صبحي في مقر السفارة اثناء استخراج اللاعب لتأشيرة السفر من أجل الانضمام لستوك سيتي.

ونشرت السفارة بنشر مجموعة من الصور علقت عليها قائلة :”السفير البريطاني بالقاهرة جون كاسن يرحب باللاعب رمضان صبحي و أعضاء البعثة الدبلوماسية والموظفين بالسفارة يلتقطون الصور مع اللاعب.”

وتابعت :”تتمنى السفارة البريطانية بالقاهرة و كل العاملين بها النجاح للنجم رمضان صبحي في مغامرته الأوروبية الجديدة.”