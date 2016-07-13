بالصور – سفير إنجلترا يقف على الكرة مع رمضان صبحي

وقف السفير الإنجليزي في مصر جون كاسن على الكرة أثناء التقاطه صورة مع رمضان صبحي لاعب الأهلي الذي تواجد معه لاستخراج تأشيرة السفر لإنجلترا تمهيدا لانضمامه لستوك.

وتواجد رمضان صبحي في مقر السفارة الإنجليزية من أجل استخراج تأشيرة السفر لإنجلترا للخضوع للفحص الطبي في ستوك سيتي تمهيدا لانتقاله إليه.

وكان رمضان صبحي قد قام بتلك الحركة الاستعراضية مرتين في مواجهة الزمالك، الأولى في كانت في لقاء الدور الثاني من الدوري خلال الموسم قبل الماضي والتي انتهت بفوز الأهلي بهدفين دون رد.

والمرة الثانية التي وقف فيها رمضان على الكرة كانت في لقاء كأس السوبر المصري الأخير والذي فاز به الأهلي بثلاثة أهداف لهدفين.