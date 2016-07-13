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محافظ السويس: انتهاء أعمال انشاءات محطة مياه غرب النفق 28 يوليو الجارى

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محافظ السويس: انتهاء أعمال انشاءات محطة مياه غرب النفق 28 يوليو الجارى محافظ السويس: انتهاء أعمال انشاءات محطة مياه غرب النفق 28 يوليو الجارى
أكد اللواء أحمد الهياتمى محافظ السويس على رئيس حى فيصل والمتابعة الميدانية بالانتهاء من أعمال الانشاءات لمحطة مياه غرب النفق يوم 28 يوليو الجارى، مشيرا إلى أنه سيحيل الموضوع إلى جهات التحقيق فى حالة عدم الانتهاء فى الموعد المحدد.

جاء ذلك خلال جولة اللواء أحمد الهياتمى لمحطة مياه غرب النفق بمنطقة الجناين والتى تصل طاقتها إلى 10آلاف متر مكعب يومى وستغذى مناطق قرى شباب الخريجين بمحمد عبده ومحمد كريم ويوسف السباعى وقرية الرائد والألبان الجديدة بحى فيصل.

وأشار المحافظ إلى أهمية وسرعة تخصيص حصة من مياه محطة غرب النفق الخاصة بمحافظة جنوب سيناء للسويس والتى تصل طاقتها إلى 70 ألف متر مكعب يومى بعد التطوير، وذلك للمناطق التى تضعف فيها كمية المياه مثل مدينة السلام 1و2.

وأكد المحافظ على هندسة الرى والشركة القابضة للمياه والمتابعة الميدانية استمرار التنسيق لمتابعة منسوب الترعة المحدد بما لا يؤثرعلى عملية ضخ المياه داخل المحطات.

محافظ السويس يتابع انشاءات محطة مياه غرب النفق (1)
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محافظ السويس يتفقد انشاء محطة المياة

محافظ السويس يتابع انشاءات محطة مياه غرب النفق (2)
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محافظ السويس يتابع المشروع

محافظ السويس يتابع انشاءات محطة مياه غرب النفق (3)
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عمليات الأنشاء بمحطة المياة

محافظ السويس يتابع انشاءات محطة مياه غرب النفق (4)
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محافظ السويس وحديثة مع احد العمال

محافظ السويس يتابع انشاءات محطة مياه غرب النفق (5)
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المشروع من الخارج


>- محافظ السويس: توسعات محطة مياه غرب النفق تنتهى خلال ثلاثة اسابيع
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