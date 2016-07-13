إياد نصار وظافر العابدين ولقاء سويدان في «أريد رجلًا» على «MBC مصر2»

كتبت - إنجي لطفي:

تواصل شبكة قنوات MBC مصر، المسلسل الإجتماعي “اريد رجلًا”، والذي يُشارك في بطولته نُخبه كبيرة من النجوم. على شاشتها يوميا في العاشرة مساءً .

ويشارك في بطولة المسلسل “إياد نصار، ومريم حسن، وأحمد عبد العزيز، وظافر العابدين، ودينا فؤاد، وميار الغيطي، ولقاء سويدان، ورجاء الجداوي، وميرنا المهندس، وسهر الصايغ، ومحمد التاجي”.

والمسلسل مأخوذ عن رواية بذات الاسم للكاتبة نورعبد المجيد وأعد له السيناريو والحوار الكاتبة شهير سلام، وأخرجه كل من بتول عرفه ومحمد مصطفي، وقام بغناء شارة المسلسل الفنان وائل جسار من كلمات أيمن بهجت قمر.

وتدور أحداث مسلسل “اريد رجلًا”، في قالب درامي إجتماعي ويُناقش مفهوم إنجاب الذكور في المجتمعات العربية ويتناول مشاعر المرأة وأفكارها ومدى احتياج المرأة للرجل والصراع المستمر بين الحب والكرامة.