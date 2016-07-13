تشريح جثة شاب لقي مصرعه على يد ضابط شرطة بمصر القديمة

مراسل ONA:

أمرت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، الأربعاء، بتشريح جثة شاب في واقعة دهس ضابط شرطة لشخصين بسيارته مما أدى إلى مصرع أحدهما وإصابة الآخر.

وكان ضباط مباحث قسم شرطة مصر القديمة تلقوا بلاغا من مستشفى قصر العيني، بوصول جثة شخص وإصابة آخر على يد ضابط شرطة بإدارة المفرقعات قام بدهسهما، وعلى الفور تحركت قوة من ضباط القسم للوقوف على ملابسات الواقعة.

وأكدت التحقيقات الأولية أن المجني عليهما قاما بالشروع في سرقة هاتف الضابط أثناء زيارته لشقيقه بمنطقة مقابر الإمام الليثي بمنطقة الخليفة فقام بالدفاع عن نفسه، وحاول القبض عليهما بسيارته، ولكنهما حاولا الفرار إلى أن ذهبا إلى شارع ليس له مخرج فقاما بدهسهما بسيارته مما أدى إلى مصرع أحدهما وإصابة الآخر، وتحرر المحضر اللازم لإثبات الواقعة، وتحول المحضر لقسم الخليفة للاختصاص، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.