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الجمعة.. لقاء نادر للشاعر أحمد رامي بـ«أوتوجراف» على «ماسبيرو زمان‎»

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الجمعة.. لقاء نادر للشاعر أحمد رامي بـ«أوتوجراف» على «ماسبيرو زمان‎» الجمعة.. لقاء نادر للشاعر أحمد رامي بـ«أوتوجراف» على «ماسبيرو زمان‎»

ماسبيرو زمان

كتبت – إنجي لطفي:

تعرض شاشة “ماسبيرو زمان”، في تمام الخامسة من مساء الجمعة المقبل، لقاءً نادر للشاعر الكبير أحمد رامي، مع الإعلام طارق حبيب، ببرنامج “أوتوجراف”، من إخراج نبيل عبد العظيم.

وشهدت الحلقة مشاركة الشاعر عبد الفتاح مصطفى، ويتطرق رامي في رسائل قصيرة، ورقيقة عن نشأته ومشاركته لسيدة الغناء العربي وروائع القصائد والألحان.

كما شهدت الحلقة بكاء الشاعر الكبير عند ذكر كوكب الشرق أم كلثوم، وعلى رحيلها، حين قال في رثائها عدد من الأبيات “ما جال في خاطري أنّي سأرثـيها، بعد الذي صُغتُ من أشجى أغانيها، قد كنتُ أسـمعها تشدو فتُطربني، واليومَ أسـمعني أبكي وأبـكيهــا، وبي من الشَّجْوِ..من تغريد ملهمتي، ما قد نسيتُ بهِ الدنيا ومـا فـيها، وما ظننْـتُ وأحلامي تُسامرنـي، أنّي سأسـهر في ذكرى ليـاليها، يـا دُرّةَ الفـنِّ.. يـا أبـهى لآلئـهِ، سبـحان ربّي بديعِ الكونِ باريها، مهـما أراد بياني أنْ يُصـوّرها، لا يسـتطيع لـها وصفًا وتشبيها”.

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