تنزّهي في شوارع "كولمار" الفرنسية

"كولمار"، هي وجهة مناسبة لمحبي التنزّه في الشوارع القديمة، وتحديداً في "المدينة القديمة" فيها المحفوظة على نحو جيد جداً، حيث المنازل الخشبية وتلك العائدة إلى عصر النهضة. بلدة فرنسية، تشكّل جزءاً من منطقة "الألزاس شامباني أدران لورين" منذ يناير (كانون الثاني) من العام الجاري. ويسكنها نحو 67257 نسمة.

"البندقية الصغيرة" أو "لا بوتيت فونيز" هي عنوان لا يمكن تفويته في "كولمار"، وبدون أدنى شك النقطة الأكثر تصويراً فيها! من الجسر الصغير، تتعدّد المناظر الطبيعية الرائعة المطلّة على "لونش" المحاط بالمنازل الجميلة. ومن بولفار "سان بيار" باتجاه ساحة "الجبال السوداء الست" وشارع "مانيج"، سوف تدهشون من روعة الأماكن الجديرة حتماً بالتصوير!

من عناوين السياحة في "كولمار":

- مبنى الحرس (كور دو غارج): هو مبنى رائع الهندسة والتصميم وفق أسلوب عصر النهضة، مع أعمدة توسكانية على مستوى الباب، وأخرى كورنثية، ومجموعة من الأقنعة تقع تحت هذه الأعمدة مباشرة! وبالقرب من هذا المبنى، يرتفع مبنى مشيّد وفق الطراز القوطي ومزوّد بنوافذ مقوّسة عالية. وهو يعدّ واحداً من المنازل الأقدم في "كولمار".

- "ساحة "جان دارك": في إحدى نواحي هذه الساحة الجميلة، مجموعة من المنازل الخشبية القديمة التي تعانق بعضها على نحو رائع.

- "الشارع الكبير": في "الشارع الكبير" أو الـ"غران رو"، مجموعة من الصروح المثيرة للاهتمام، ومنها: صرح "سان ماتيو" الديني الفرنسيسكاني المبني وفق الطراز القوطي، والمزود بجرسين.

- "لا ميزون دي زاركاد": يحاذي هذا البناء صرح "سان ماتيو" الديني، ويعود تصميمه إلى عصر النهضة، وكان مقرّ سكن القسّ. كل زاوية منه مزدانة، وبعض ممرّاته يحوي مجموعة من الـ"بوتيكات".

- "لو كوافو": في نقطة تعلو الـ"غران رو" قليلاً، ثمة مقرّ قديم للجمارك الذي كان عبارة عن المركز الإداري والاقتصادي للمدينة. إشارة إلى أنّ المبنى الأوّل الواقع عند المدخل يعود إلى سنة 1480، فيما الثاني من القرن السادس عشر، ومزوّد بسلالم رائعة.

وفي وسط ساحة الجمارك القديمة، ينبوع "شفندي" الذي صمّمه بارتولدي، ومجموعة من المنازل الرائعة.

- شارع الدباغة: يشكل هذا الشارع (رو دي تانور) جزءاً من منطقة الدباغين، ويضمّ مجموعة من البيوت الجميلة ذات الهياكل الخشبية.

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