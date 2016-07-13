تايلور هيل سفيرة لانكوم الجديدة

تعاونت عارضة الأزياء الأمريكيّة الشابة تايلور هيل مع دور الأزياء الأكثر شهرة في العالم في مختلف حملاتها وعروض أزيائها وهي بالكاد تبلغ عشرين ربيعًا. وسرعان ما أصبحت واحدة من أكثر الشابات المحبوبات لدى الجيل الشاب بعد انضمامها مؤخرًا إلى مجموعة "الملائكة" الخاصة التابعة لإحدى العلامات التجارية الأميركية الشهيرة المتخصصة بالملابس الداخلية. فقد تمكنت بفضل سحرها ونضارتها من استقطاب أرقى مجلات الأزياء المرموقة التي تتنافس في ما بينها لكي تظهر على غلافاتها. هذا والتقطت صورها عدسات أبرز المصورين في عالم الأزياء، ومن بينهم ميرت آلاس وماركوس بيجوت، الثنائي الشهير الذي يوقّع منذ ثلاث سنوات صور إعلانات لانكوم. ولم تكتفِ تايلور هيل بهذه النجاحات، إذ قامت أيضًا بخطواتها الأولى في عالم السينما في The Neon Demon لنيكولا ويندينج ريفن.

تُبرز نظرات تايلور هيل المُعبرة جمال عينيها الزرقاوين الواسعتين وحاجبيها العريضين. وتعكس ابتسامتها الساحرة وأسلوبها الأنيق ثقتها بنفسها من دون أيّ تكبّر أو غرور. فهي قدوة لجيل شاب يعشق الحريّة والحياة ويتابع أخبارها على سناب شات وإنستاغرام حيث بات لديها أكثر من 4 ملايين متابع. من وراء الكواليس في عروض الأزياء، إلى حفلات النجوم المنتظرة، وصولًا إلى مهرجان كوتشيلا الشهير، حيث تركت اطلالتها برفقة صديقاتها انطباعًا مميّزًا، تسعى تايلور هيل دائمًا إلى مشاركة أكثر اللحظات إثارةً في حياتها مع معجبيها في كافة أنحاء العالم.

هل هي رمز للأجيال؟ لا شكّ في ذلك، ولكنها أيضًا أكثر من ذلك بكثير. فهي أولًا شابة متحررة تتقن كالعديد غيرها التعامل مع تناقضات الحياة كفنّ السعادة ومصدر للطاقة إيجابية. نشر السعادة وإلهام النساء: أليس هذا ما يميّز لانكوم؟ وجدت تايلور هيل مكانها بين النساء القويات والملهمات اللواتي يكتبن على طريقتهنّ قصة دار الجمال منذ انطلاقها.

وفي هذا الإطار، أفادت فرانسواز ليمان، المديرة العامة لشركة لانكوم انترناشونال "نحن سعداء بهذا التعاون الجديد مع تايلور، فهي تعكس صورة لانكوم العصرية إذ تجمع بشكل مُرهف بين الجاذبية، والبراءة، والجمال الأخاذ المُفعم بالرقة. تُعتبر هذه المرأة الشابة مصدر إلهام لأبناء جيلها، فهي فضولية جدًا، ومُنفتحة، وتُعرف بنظرتها الإيجابية للحياة."

أما تايلور هيل فقالت في هذه المناسبة: "أنا متحمسة جدًا وأشعر بالفخر الكبير لانضمامي إلى أسرة لانكوم. في الواقع، أنا أحب الرؤية التي تميز هذه العلامة التجارية المفعمة بالأنوثة. واليوم، يشكّل دور السفيرة الجديد هذا مرحلة مهمّة في مسيرتي المهنيّة، فهو حلم تحوّل إلى حقيقة."