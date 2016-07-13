هكذا كان مكياج النجمات في عيد الفطر!

تؤكد إطلالات النجمات في حفلات عيد الفطر أن موضة الجمال تتّجه نحو الطبيعية في تسريحات الشعر والمكياجات، حتى في السهرات ومع الفساتين الطويلة.

نانسي عجرم: عادت إلى المكياج الطبيعي الذي يقتصر على توحيد لون البشرة وإضافة الإشراق إلى الوجه مع تسريحة الشعر المنسدل الناعم والفرق النصفي. إطلالة نانسي عجرم تؤكد أنه بإمكانك الاكتفاء بالتسريحة والمكياج الطبيعي حتى في السهرات ومع الفستان الطويل.

نجوى كرم: أطلّت بتسريحات ومكياجات مختلفة، على الرغم من أن أغلبية تسريحاتها ارتكزت على الشعر المنسدل على شكل تموّجات فوضويّة عريضة، أحياناً مع الفرق النصفي، وأحياناً أخرى مع الغرة الجانبية. وتبقى الإطلالة الأجمل بالفستان الأسود مع المكياج السموكي الأسود وأحمر الشفاه النيود؛ وهو ما سلّط الضوء على جمال شمس الأغنية الشرقي.

هيفاء وهبي: فاجأت هيفاء جمهورها بإطلالتها العفوية في العيد، إذ بدت متميّزة جداً مع طلاء الأظافر الأصفر، الذي سلط الضوء على الشخصية المرحة التي تتميّز بها هيفاء. وبالرغم من أنها لم تغيّر تسرحة شعرها المموّج مع الفرق النصفي فإنها تألّقت بالمكياج السموكي الناعم على العينين.

ماريتا الحلاني: بعيداً من المبالغة، أطلّت ماريتا بالمكياج الرماديّ والفضيّ مع الشعر المموّج بالخصلات الشقراء.

ميريام فارس: بدت مميّزة برفعة شعرها الكلاسيكية التي سلطت الضوء على جمال وجهها، ولا سيما مع المكياج الذي كبّر عينيها . لكنها لم تتخلَّ عن الشعر المنسدل في إطلالتها الثانية.

يارا: حافظت يارا على إطلالتها الكلاسيكية مع رفعة شعرها والاكسسوار المميّز على رأسها، بالإضافة إلى أحمر الشفاه الزهريّ القويّ الذي يتناسق مع فستانها.