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اختيارات "سيدتي" لعطور الأسبوع

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الأربعاء 13-07-2016 17:19

تتنوع إصدارات العطور من فصل لآخر، ما يجعلك تجدين صعوبة في اختيار العطر المناسب لك. لذلك جمعنا لك 5 عطور بروائح مختلفة مثالية لهذا الفصل:

2.عطر شرقي " ايسانس 8 سانتال" Essence n8 Santal من ايلي صعب Elie Saab
3. عطر أنثوي بامتياز " كاندي كيس" Candy Kiss من برادا Prada
4.عطر ناعم ورومانسي "لو ديسيه بور" L'Eau d'Issey Pure من ايسيه مياك Issey Miyake
5.استخدمي عطراً صيفياً غنياً برائحة زهرة زنبق الماء المسحورة " لا في أن روز" La vie en rose من فيكتور أند رولف Viktor & Rolf

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سيدتي