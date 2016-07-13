اختيارات "سيدتي" لعطور الأسبوع
الأربعاء 13-07-2016 17:19
تتنوع إصدارات العطور من فصل لآخر، ما يجعلك تجدين صعوبة في اختيار العطر المناسب لك. لذلك جمعنا لك 5 عطور بروائح مختلفة مثالية لهذا الفصل:
2.عطر شرقي " ايسانس 8 سانتال" Essence n8 Santal من ايلي صعب Elie Saab
3. عطر أنثوي بامتياز " كاندي كيس" Candy Kiss من برادا Prada
4.عطر ناعم ورومانسي "لو ديسيه بور" L'Eau d'Issey Pure من ايسيه مياك Issey Miyake
5.استخدمي عطراً صيفياً غنياً برائحة زهرة زنبق الماء المسحورة " لا في أن روز" La vie en rose من فيكتور أند رولف Viktor & Rolf