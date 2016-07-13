الاثنين.. ندوة حول أسباب وطرق علاج السرطان بالإسكندرية

ينظم مركز النيل للإعلام بالإسكندرية التابع للهيئة العامة للاستعلامات يوم الاثنين المقبل الموافق 18 يوليو ندوة بعنوان "التثقيف الصحى حول مرض السرطان".

وقال مدير مركز النيل للإعلام عزة ماهر إن الندوة تهدف إلى التعرف على أهم أسباب الإصابة بمرض السرطان وسبل الوقاية منه وطرق علاجه المختلفة.

وأضاف أن الندوة يحاضر فيها نخبة من الأطباء المتخصصين، ويحضرها أعضاء من مختلف المصالح الحكومية والجمعيات الأهلية وأبناء الإسكندرية.

- النظام الغذائى النباتى يجعل الدم أكثر كفاءة فى مكافحة السرطان

>